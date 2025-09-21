Causa choque por evitar el operativo…

Conductor echa en reversa y avanza en contraflujo, y embiste a un motociclista el cual resultó lesionado

CIUDAD VICTORIA, TAM- Un joven motociclista resultó con lesiones en diversas partes del cuerpo tras estrellarse contra un automóvil que circulaba en sentido contrario, cuyo conductor intentaba evadir un operativo antialcohol instalado metros adelante.

El incidente ocurrió a las 22:00 horas en el libramiento Emilio Portes Gil, a la altura de los campos del IPSSET. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a un joven de aproximadamente 25 años, quien fue trasladado a la sala de emergencias de un hospital debido a que presentaba múltiples contusiones.

Autoridades de vialidad señalaron como responsable al conductor de un vehículo Suzuki que se desplazaba de norte a sur por el libramiento. A la altura de la unidad deportiva mencionada, el conductor se percató de que más adelante, en la calle Berriozábal, se encontraba el operativo antialcohol.

En un intento por evitar el filtro de revisión, el conductor retrocedió y circuló en contraflujo. Sin embargo, casi de inmediato chocó contra el joven, quien viajaba a bordo de una motocicleta Italika en dirección normal.

El motociclista no pudo evitar el impacto, cayó bruscamente al pavimento y permaneció inmóvil hasta la llegada de la ambulancia.

Al final, el responsable de todas formas tuvo que enfrentar la prueba de alcoholemia a la que dio positivo haciéndose acreedor a una costosa multa la cual se sumará a los daños materiales que ocasionó y los gastos médicos que llegase a ocupar el lesionado.

Por Alejandro Dávila

Expreso – La Razón