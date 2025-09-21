Crearán arrecife artificial frente a costas de Matamoros

Su finalidad será dar nueva vida al ecosistema marino y abrir oportunidades para la pesca sustentable.

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- Un proyecto inédito en el Golfo de México promete transformar las aguas frente a las costas tamaulipecas: el Gobierno del Estado inició la creación de un sistema arrecifal artificial que dará nueva vida al ecosistema marino y abrirá oportunidades para la pesca sustentable.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura en el Estado, Antonio Varela Flores, detalló que este sistema no solo busca fortalecer la biodiversidad marina, sino también generar las condiciones necesarias para la reproducción de especies con alto valor económico, fundamentales para la economía pesquera local.

Como primer paso ya se llevó a cabo el hundimiento controlado de un buque, mientras que otros barcos y tres exfragatas de la Armada se encuentran en proceso de limpieza para ser incorporados como bases arrecifales.

En total, el polígono georreferenciado contempla seis embarcaciones y tres exfragatas destinadas a formar parte de esta estructura submarina.

“Este sistema artificial está diseñado para construir un ecosistema marino propio frente a las costas de Matamoros».

«Ahí se delimitó el polígono con los puntos de sublimiento que guiarán el desarrollo de los arrecifes”, explicó el funcionario estatal.

La iniciativa surge como respuesta a la problemática que enfrentaban los pescadores mexicanos al incursionar en aguas de Estados Unidos, lo que derivó en sanciones y restricciones a la flota nacional.

Con esta alternativa, Tamaulipas busca reducir la dependencia de esas áreas y generar su propio espacio de aprovechamiento sustentable.

Varela Flores subrayó que el objetivo va más allá de lo productivo: se trata de cuidar el equilibrio ecológico, repoblar las aguas nacionales y ofrecer a los pescadores una opción que combine conservación y desarrollo económico.

“Estamos construyendo un arrecife artificial que permitirá consolidar nuestro propio ecosistema marino. Es una solución sustentable que atiende, al mismo tiempo, los retos ambientales y productivos en el Golfo de México”, afirmó.

Por. Antonio H. Mandujano