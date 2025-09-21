Detectan 150 tomas clandestinas de agua

En Ciudad Victoria se han desmantelado más de 150 conexiones ilegales; la mayoría corresponden a casas-habitación

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Ciudad Victoria ha detectado en lo que va del año más de 150 tomas clandestinas de agua, de las cuales el 90% corresponden a casas-habitación y el 10% a empresas.

Fernando García Fuentes, gerente del organismo, reconoció que existe un “problema serio de robo de agua en domicilios”, por lo que se han conformado cuadrillas especiales dedicadas a la detección de estas conexiones ilegales.

Al ser descubiertas, las tomas son desmanteladas, se suspende el servicio y se aplica una multa superior a los 10 mil pesos, además del cobro del contrato y del consumo estimado por el tiempo en que se mantuvo la conexión irregular.

“No hay un sector en particular donde se concentre este problema, lo hemos encontrado en toda la ciudad. Es una situación injusta, porque la gran mayoría de los usuarios cumplen con su pago, mientras otros se conectan de manera clandestina para consumir agua sin cubrir el servicio”, subrayó García Fuentes.

El funcionario añadió que quienes incurren en esta práctica quedan condicionados a liquidar los adeudos, de lo contrario, no se les reinstala el servicio.

Por Salvador Valadez C.

Expreso La Razón