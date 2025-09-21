Dos agentes de la Fiscalía resultaron intoxicados con fentanilo tras cateo en Chihuahua

CHIHUAHUA, MÉXICO.- Dos agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Centro resultaron intoxicados con una sustancia que presuntamente contenía fentanilo, durante un cateo ejecutado en un domicilio de la colonia Junta de los Ríos, en la ciudad de Chihuahua.

Las autoridades informaron que los elementos afectados son un agente del Ministerio Público y otro de la Agencia Estatal de Investigación, ambos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo. Tras manifestar complicaciones respiratorias, fueron trasladados de inmediato a un hospital, donde uno de ellos tuvo que ser intubado. Hasta este domingo, ambos permanecían internados y reportados como estables.

De acuerdo con la Fiscalía, el incidente se registró el viernes 19 de septiembre, cuando se llevó a cabo el aseguramiento de diversos narcóticos. Durante la intervención, los agentes entraron en contacto con sustancias nocivas, lo que obligó a la evacuación del inmueble como parte de los protocolos de contingencia.

En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. En el interior del domicilio se localizaron una bolsa hermética con polvo blanco, un paquete rectangular con características de cocaína con un peso de 345 gramos, así como 12 envoltorios con marihuana que dieron un peso de 4.8 kilos. También se aseguraron 25 cartuchos calibre 9 milímetros.

Los narcóticos quedaron bajo resguardo y fueron enviados a los laboratorios de Servicios Periciales para su análisis. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Narcomenudeo, bajo la causa penal 3687-2025.

La Fiscalía de Chihuahua informó que continuará con las investigaciones sobre el caso y con el tratamiento médico de los agentes intoxicados, quienes lograron ser estabilizados tras el incidente.

