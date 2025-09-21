Este es el número de kilómetros que debes caminar al día para bajar de peso, según expertos

Caminar es una de las actividades físicas más accesibles y efectivas para perder peso. Sin embargo, la cantidad de kilómetros que debes recorrer diariamente depende de varios factores, como tu peso corporal, ritmo de caminata y objetivos personales.

MÉXICO.- La caminata es una de las actividades físicas más comunes en todo el mundo, pero a pesar de su aparente sencillez, existen dudas sobre cómo puede influir realmente en la salud y en la pérdida de peso. Expertos señalan que la práctica diaria de esta actividad puede tener distintos efectos según la intensidad, la frecuencia y el contexto en el que se realice.

La mayoría de los estudios y expertos coinciden en que caminar entre 5 y 10 kilómetros diarios puede ser efectivo para la pérdida de peso. Esto equivale aproximadamente a 7.000 a 10.000 pasos. Sin embargo, la intensidad de la caminata también juega un papel crucial. Caminar a un ritmo moderado de 5 km/h durante 30 minutos puede quemar entre 150 y 200 calorías, mientras que a un ritmo más rápido de 7 km/h, el gasto calórico puede aumentar significativamente.

Ejercicios. Foto: iStock

¿Cuántos kilómetros necesito para perder 1 kg de peso?

Según la Clínica Mayo, para perder 1 kilogramo de peso corporal, es necesario crear un déficit calórico de aproximadamente 7.700 calorías. Si caminas a un ritmo moderado de 5 km/h, podrías necesitar entre 120 y 180 kilómetros en total, dependiendo de tu peso y metabolismo. Si aumentas la velocidad a 7 km/h, este número podría reducirse, ya que quemarías más calorías por kilómetro.

¿Cuánto tiempo debo caminar cada día?

Los expertos recomiendan realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, lo que equivale a aproximadamente 30 minutos diarios durante cinco días. Para una pérdida de peso más efectiva, podrías aumentar este tiempo a 60 minutos diarios.

Ejercicios. Foto: iStock

¿Caminar es suficiente para perder peso?

Aunque caminar es una excelente forma de ejercicio, combinarlo con una dieta saludable y equilibrada es esencial para lograr una pérdida de peso efectiva. Además, incorporar ejercicios de fuerza puede acelerar el proceso, ya que aumentan la masa muscular y, por ende, el metabolismo. Estas son las recomendaciones finales de los expertos:

Establece metas realistas: Comienza con caminatas de 30 minutos y aumenta gradualmente el tiempo y la intensidad.

Mantén la constancia: La regularidad es clave para obtener resultados.

Escucha a tu cuerpo: Si sientes dolor o fatiga excesiva, es importante descansar y consultar a un profesional de la salud.

Recuerda que cada persona es diferente, y lo que funciona para una puede no ser efectivo para otra. Es recomendable consultar a un especialista en salud o fitness para diseñar un plan de caminatas adaptado a tus necesidades y objetivos personales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO