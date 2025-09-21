Exigen justicia por «Papayita»; empresa se deslinda del acoso que sufrió

Vecinos del ejido La Concha marcharon a al lugar de trabajo de Carlos “Papayita” exigiendo justicia por su muerte; piden mostrar videos de seguridad mientras empresa niega acoso laboral

MÉXICO.- La tarde de este domingo 21 de septiembre, amigos y vecinos de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, se manifestaron frente a su lugar de trabajo para exigir justicia por su muerte, quien habría sido intoxicado por sus compañeros con desengrasante como aparte de una supuesta “broma” y su centro de trabajo no dio atención médica a Carlos.

Cerca de 100 personas se reunieron para manifestarse caminaron más de 3 kilómetros desde el ejido por la carretera Torreón-San Pedro para exigir justicia, así como los videos de las cámaras de seguridad del lugar de trabajo para ver lo que realmente pasó, pues la Fiscalía de Coahuila declaró que no se encontraron indicios de una sustancia nociva en la bebida de Gurrola.

Cerca de las 11:30 de la mañana, los manifestantes escoltados por una caravana de más de 20 automóviles, llegaron a la tienda, la cual ya estaba cerrada y vigilada por la policía. María Guadalupe Arguijo, tía de «Papayita«, expresó desconfianza en la versión de la fiscalía y exigió a las autoridades y a la tienda que muestren los videos.

«Que nos muestren las cámaras, son mentiras, no nos han enseñado ningún reporte», comentó.

Papayita murió el 18 de septiembre

El director de la Policía de Torreón, Alfredo Flores, llegó al lugar para intentar dialogar con los manifestantes, que se concentraron en la entrada de la tienda, coreando consignas como “queremos justicia”, “no estamos todos, nos falta Papayita” y “que enseñen los videos”.

Empresa se deslinda del acoso que sufría Carlos

Personal de la plaza donde Carlos trabajaba, también intentó entablar un diálogo, asegurando que desde los hechos han cooperado plenamente con las autoridades, entregando todo el material videográfico. Además, emitieron un comunicado en el que se deslinda de la responsabilidad de los hechos, pues él era un trabajador de una empresa que prestaba servicios y no trabajador directo.

Comunicado del centro de trabajo

“Desde que se reportó el incidente, hemos mantenido comunicación constante con Multiservicios Rocasa, quienes son los empleadores directos de Carlos Gurrola, para manifestar nuestro apoyo ante esta situación”, se lee en el comunicado publicado el 19 de septiembre.

Por su parte, la empresa Multiservicios Rocasa ofreció una conferencia de prensa encabezada por la licenciada Xóchitl Rosas, en la que asegura que: “Carlitos no sufría de bullying, por lo mismo que sus compañeros lo querían, le ‘pichaban’ el almuerzo, comía con ellos, Carlos no sufría de acoso laboral”.

