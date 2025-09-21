Fiscalía dice que aún no encuentran indicios de que se vertiera desengrasante en la bebida de «Papayita»

La familia de Carlos Gurrola, 'Papayita', continúa exigiendo justicia tras la muerte del trabajador ante presunto acoso laboral

COAHUILA, MÉXICO.- La familia de Carlos Gurrola Arguijo, víctima de presunto acoso laboral por parte de sus compañeros, quienes habrían vertido desengrasante en su bebida y tras ello, ocasionarle la muerte, continúa exigiendo justicia a través de las redes sociales y también ante las propias autoridades de Coahuila, quienes a través de una tarjeta informativa indicaron que ya se abrió una carpeta de investigación y que, al momento, no se han encontrado indicios de que hayan echado alguna sustancia corrosiva en la bebida del trabajador.

Informaron que la carpeta de investigación que se abrió desde que tuvieron conocimiento del caso y la posterior muerte de «Papayita» como le decían sus amigos y familiares, ya fue turnada al área de homicidios, donde se continúa con el estudio de todos los datos de prueba para llegar a las conclusiones pertinentes.

Hasta el envío de dicha tarjeta informativa el 19 de septiembre, se habían realizado varias diligencias, así como la recopilación del material videográfico para saber qué fue lo que pasó con «Papayita» y si alguien colocó de forma intencional alguna sustancia nociva en su bebida.

¿Qué dice la Fiscalía sobre el caso ‘Papayita’?

Por medio de una tarjeta informativa emitida el pasado 19 de septiembre, la Fiscalía General del estado de Coahuila indicó que fue el 3 de septiembre cuando tomaron conocimiento del ingreso de Carlos Gurrola Arguijo, de 47 años de edad, el 30 de agosto, a la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde falleció el 18 de septiembre. Sin embargo, indican también que hasta el momento no han encontrado pruebas de que se le haya vertido algún desengrasante en su bebida:

Desafortunadamente el día de ayer se informó del fallecimiento de la víctima en la Clínica 71 del IMSS, por lo que la carpeta investigación fue turnada al área de homicidios, donde se continúa con el estudio de todos los datos de prueba, los cuales indican que hasta el momento no se cuenta con indicio alguno que refiera que se le haya vertido alguna sustancia nociva de manera dolosa al recipiente del cual el hoy occiso tomó con posterioridad

En la misma tarjeta informan que se han realizado diversas diligencias «como recopilación de diversos materiales videográficos en torno a estos hechos, así como de un día anterior; aunado a ello se recabaron diversas entrevistas a testigos presenciales«. Por último aseguran que la fiscalía «seguirá con la carpeta de investigación abierta, así como recabando mayores datos de prueba, y en su oportunidad se dará más información».

Fiscalía indica que al momento no hay pruebas de que le hayan vertido alguna sustancia a la bebida de ‘Papayita’ | FGE de Coahuila

«No hay dolo», dice empresa para la que trabajaba ‘Papayita’

Por su parte, en conferencia de prensa también otorgada el pasado viernes, César Flores, abogado de la empresa Multiservicios Rocasa, para la que laboraba «Papayita«, refirió que están colaborando con la fiscalía para esclarecer la situación y negó que hubiera bullying en contra de Carlos Gurrola Arguijo:

En relación a un posible bullying, dentro de la carpeta se puede revisar de manera exhaustiva, pero no existe ninguna circunstancia que demuestre esa situación. Toda la información solicitada se ha proporcionado oportunamente. Es un hecho lamentable, pero no hay dolo; creemos que es una cuestión que sólo atañe a la Fiscalía aclararlo

Aún con ello, la familia de «Papayita» declara que sí era víctima de bullying y de acoso laboral por parte de sus compañeros de trabajo, el cual ya había reportado en anteriores ocasiones.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO