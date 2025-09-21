Ladrones se llevan limosnas y figuras de María y José de iglesias en Hidalgo

Las iglesias Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Carmen fueron asaltadas este fin de semana; en la primera se llevaron las limosnas, mientras que en la segunda figuras de María y José

MÉXICO.- Dos capillas católicas fueron víctimas de robo en Tula de Allende, Hidalgo, lo que generó indignación entre los feligreses y llevó a la Diócesis de la Parroquia de San Marcos Evangelista a exigir a las autoridades locales reforzar la vigilancia, pues aseguran que estos hechos se han vuelto recurrentes.

Las capillas afectadas son la del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la colonia Ignacio Zaragoza, y la de Nuestra Señora del Carmen, en la colonia El Carmen.

En el Sagrado Corazón de Jesús, la sacristía y la bodega fueron encontradas en completo desorden, con muebles dañados. El sagrario fue removido de su lugar y colocado en el suelo. Según la Diócesis, únicamente se detectó el robo de los donativos correspondientes al domingo anterior.

En la capilla de Nuestra Señora del Carmen, los ladrones forzaron la puerta de la sacristía, causando daños al equipo de audio. Además, sustrajeron tres imágenes religiosas de gran valor devocional y cultural: una de San José, otra de la Virgen María y la de un ángel, todas de madera y con aproximadamente 40 centímetros de altura. Estas piezas eran utilizadas en las tradicionales posadas de diciembre. También fue violentada la alcancía de la Virgen del Carmen y se llevaron la llave del sagrario.

“La comunidad católica ha sido profundamente ofendida, pues se atentó contra elementos sagrados como el sagrario y las imágenes que representan fe, devoción y patrimonio histórico”, señaló la Diócesis en un comunicado.

Frente a estos hechos, se pidió a los encargados de las capillas y a los fieles en general extremar medidas de seguridad, incluso con inversión en protección, para resguardar los bienes religiosos y comunitarios. Asimismo, exhortaron a toda la población a cuidar sus pertenencias ante el incremento de ilícitos en la región.

Finalmente, se informó que ya se levantaron las denuncias correspondientes para proceder legalmente contra quienes resulten responsables.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR