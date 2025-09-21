Marina mejora la calidad de vida de pacientes con Parkinson

Llevan a cabo cirugías de estimulación cerebral y tecnología de precisión única en México

Ciudad de México.– La Secretaría de Marina informa que, en días recientes, el Centro Médico Naval realizó con éxito dos cirugías para tratar el Parkinson, usando un equipo de alta precisión que se emplea por primera vez en México: el sistema de estereotaxia Leksell Vantage.

Estas intervenciones consisten en implantar pequeños electrodos en zonas específicas del cerebro que controlan el movimiento. Los electrodos envían pulsos eléctricos que ayudan a reducir síntomas como el temblor y la rigidez, lo que permite a las personas moverse con mayor facilidad, depender menos de sus medicamentos y recuperar autonomía en sus actividades diarias.

Para que el equipo coloque esos electrodos con seguridad se usa una “guía” tecnológica tridimensional (la estereotaxia), que permite a los neurocirujanos navales llegar con precisión milimétrica al punto correcto del cerebro. Gracias a esto, la cirugía es más exacta y segura.

Estos procedimientos están indicados para pacientes con Parkinson avanzado —normalmente con más de cuatro años desde el diagnóstico— que tienen síntomas motores graves y que ya probaron otras terapias sin obtener alivio suficiente. Cada caso fue valorado por un equipo multidisciplinario (neurólogos especialistas en trastornos del movimiento, neurocirujanos y personal de enfermería y anestesia) para garantizar que la operación fuera la mejor opción.

La intervención requiere una preparación compleja y la participación de un equipo grande y especializado; cada cirugía puede involucrar a más de una docena de profesionales y suele durar muchas horas. El resultado de estas operaciones es una reducción importante de los síntomas motores, mayor independencia en las actividades diarias, menos necesidad de medicación y una mejora en la confianza y calidad de vida del paciente.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina demuestra su capacidad para realizar operaciones médicas de alta complejidad y confirma que el Sistema de Sanidad Naval se mantiene a la vanguardia tecnológica y médica en el país, aportando soluciones reales que benefician a la población.

POR STAFF