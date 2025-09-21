Motociclista sale herido en choque

El operador del vehículo de dos ruedas fue trasladado a un hospital momentos después.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Heridas sangrantes en el rostro, sufrió un motociclista tras estrellarse en la parte trasera de un vehículo del transporte público, en Altamira.

La colisión tuvo lugar la mañana del domingo, en la avenida de la Industria, a la altura de Monte Alto.

Aparentemente, el repartidor se desplazaba a velocidad inmoderada por esa arteria.

Al llegar a ese punto, perdió el control del volante para luego estrellarse contra la parte trasera de un carro de la ruta Altamira- Francisco Villa, la cual quedó abollada por el impacto.

La persona quedó tendida en la carpeta asfáltica con heridas sangrantes en el rostro además de otras lesiones.

Al lugar llegaron Bomberos Voluntarios de Tamaulipas para valorarlo y darle los primeros auxilios.

El infortunado sujeto quedó desorientado debido al fuerte encontronazo.

Posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Tampico «Carlos Canseco».

Del hecho tomaron conocimiento elementos de Tránsito de Altamira.

Por. Benigno Solís/La Razón