Mujer ingresa a la laguna del carpintero

La persona en situación de calle aparentemente está afectada de sus facultades mentales.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una mujer estuvo en peligro al ingresar a la laguna del Carpintero, la mañana del domingo, a espaldas del Metro en Tampico.

La persona en situación de calle aparentemente está afectada de sus facultades mentales.

Varias personas se percataron de su presencia en aguas de ese vaso lacustre por lo que de inmediato llamaron al número de emergencias.

La fémina corrió un gran riesgo ya que ese sitio es hábitat de cocodrilos, por lo que se expuso a ser atacada.

Fueron alertados tanto bomberos municipales como elementos de la Guardia Estatal que rápidamente se trasladaron al lugar, ubicado en la parte posterior del Espacio Cultural Metropolitano.

Cuando arribaron, la mujer ya se encontraba fuera del agua con su ropa mojada.

De inmediato la abordaron para saber si se encontraba bien.

Se identificó como Alicia «M» de 27 años.

Dialogaron unos momentos con ella para después retirarla del sitio y así asegurarse de que no volviera a ese lugar.

Por. Benigno Solís/La Razón