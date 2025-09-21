Mujeres de 9 países participarán en concurso internacional de belleza con causa

El certamen de belleza "Beauty and action" tendrá como sede Ciudad Madero el próximo sábado 27 de septiembre

TAMPICO, TAM.- Promover causas de impacto social busca el certamen de belleza «Beauty and action» que tendrá como sede Ciudad Madero el próximo sábado 27 de septiembre; anunciaron Emmanuel Rodríguez González, director general de «Reinas Mexicanas» acompañado de Aby Arriaga Álvarez y Jaqueline Trejo Montiel.

Rodríguez González expresó que la convocatoria permite la participación de 14 mujeres entre 17 a 35 años de edad, casadas, con hijos procedentes de nueve países del mundo.

«Tendremos la visita de representantes de Filipinas, Francia, Bolivia, Colombia, México y Estados Unidos. Es un concurso de belleza integral. Mujeres que no pierdan la elegancia al hablar. Promuevan causas sociales, el lema es:» beauty and action» belleza y acción… cuidado de los animalitos, cuidado de la niñez, prevención de cáncer de mama… la convocatoria acepta mujeres casadas, con hijos creo que hoy en día no aceptan casadas, ni con hijos»

Aby Arriaga Álvarez y Jaqueline Trejo Montiel expresaron algunas de las razones por las que participan en el concurso de belleza.

«Mi causa con los proyectos sociales nos hemos enfocado a la vida animal»

Agregaron que: «mucha emoción desde la preparación de los ensayos se disfruta y te queda como experiencia»

Quien obtenga el triunfo en el concurso se convertirá en embajadora a nivel mundial como ya ocurrido con una de las representantes a la que correspondió colaborar con África.

El certamen de belleza surgió en 2023 en Tampico y la segunda edición se llevará a cabo este 2025 en el club de playa Miramar del hotel «Juana Cecilia»; las entradas tienen un costo de 150 pesos por persona.

Por Cynthia Gallardo

La Razón