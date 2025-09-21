Paseo sabatino se vuelve tragedia

Familia viajaba a Jaumave derrapa, chocan de frente contra poste en el Balcón del Chihue, y caen a barranco, una mujer murió

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Una familia conformada por tres personas y residentes de la colonia Luis Echeverria de esta ciudad cayó con todo y vehículo a un barranco de más de 200 metros en el Balcón del Chihue, quedando una mujer sin vida.

El accidente se reportó aproximadamente a las 16:50 horas, a la altura del kilómetro 141, dando como referencia el famoso tramo peligroso de la carretera «vieja a Tula».

De inmediato se trasladaron hasta el lugar ambulancias de Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Al llegar encontraron herido sobre la superficie a un joven de 26 años de edad, identificado cómo Jesús Emmanuel, quién presentaba diversas heridas y golpes tras el accidente.

De inmediato fue estabilizado y trasladado de inmediato a una clínica presuntamente del municipio de Jaumave.

Mientras tanto, se pedía apoyo de unidades de rescate debido a la magnitud del accidente.

Al lugar arribó el camión de rescate urbano de Protección Civil del Estado, sumándose a las ambulancias que ya estaban en el lugar.

Los rescatistas se equiparon con arneses y cuerdas para bajar aproximadamente 180 metros, donde ya les habían confirmado una mujer de 53 años de edad con lesiones en gran parte de su cuerpo.

Tras difíciles maniobras, en las que apoyaron elementos de la Guardia Estatal de Jaumave y de esta capital, así cómo agentes de la Guardia Nacional, y ciudadanos civiles, finalmente lograron poner sobre la superficie a la mujer a las 18:55 horas.

Para el rescate a rapel se utilizaron varias cuerdas, nudos, una canastilla de rescate extremo, así cómo la coordinación y experiencia tanto de expertos de Cruz Roja, y de Protección Civil del Estado.

Una vez sobre la superficie, la mujer de 53 años fue trasladada a la capital, para descartar fracturas internas.

En punto de las 19:30 horas arribó personal del Servicio Médico Forense y peritos de la FGJE.

Una vez más iniciaron las labores de rescate, pero sólo de la mujer que estaba sin vida a una distancia aproximada de 180 metros hacia abajo.

Se informó que la familia viajaba en un carro marca Ford Focus y tenían cómo destino el municipio de Jaumave.

El carro quedó a más de 200 metros de profundidad en el voladero.

