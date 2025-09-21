Pescadores quedan a la deriva en altamar; los rescatan

Desde el sábado hasta la tarde del domingo, nada se supo de los tres hombres que habían salido a pescar.

TAMIAHUA, VERACRUZ.- Tres pescadores del municipio de Tamiahua, Veracruz, quedaron a la deriva en altamar durante varias horas, a bordo de su embarcación, en aguas del Golfo de México.

Iban a bordo de la embarcación de nombre «Maru» con matrícula 3001A479133, Martín Ponce Loya, Adrián Azuara Copal y Florentino Azuara Castillo.

De inmediato se dio la voz de alerta a la comunidad pesquera por la desaparición de la embarcación.

Se pidió a quienes localizaran la lancha el envío de coordenadas y evaluación de la situación para la ayuda con Capitanía de Puerto de Tampico y Tuxpan.

Personal de SINAREM se mantuvo a la expectativa una vez que se lograra localizar a los pescadores, para intervenir.

Tras horas de angustia, a las 14:44 horas fue localizada la embarcación y rescatada por otras embarcación pesqueras.

Los pescadores narraron que el motor fuera de borda se quemó, quedando la lancha a la deriva en altamar.

No perdieron la calma y como pudieron fueron manipulando la embarcación para no perderse más en aguas del Golfo de México mientras llegaba el apoyo.

A su llegada a Tamiahua, fueron atendidos por personal del DIF y SINAREM de Tamiahua, Veracruz.

