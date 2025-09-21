Prevén lluvias en estados para mañana lunes 22 de septiembre

El monzón mexicano y divergencia ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en 6 entidades del país.

MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 22 de septiembre de 2025 se esperan lluvias fuertes en 22 estados del país, debido a la concurrencia de fenómenos como el monzón mexicano, una zona de baja presión y el ingreso de humedad, entre otros.

Según las previsiones, se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el suroeste de Jalisco, la costa de Colima; el oeste de Michoacán; la costa este de Guerrero; el oeste, costa y este Oaxaca; la costa y centro de Chiapas y el sur de Veracruz.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Puebla, Tabasco y Campeche, mientras que en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

El monzón mexicano ocasionará chubascos

De acuerdo con el SMN, el ingreso de humedad ocasionado por la corriente en chorro subtropical, junto con divergencia, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Baja California. Por su parte, el monzón mexicano y divergencia ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en la península de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

En tanto, en el norte, noreste y oriente del país, un canal de baja presión, en combinación con ingreso de humedad del Golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, con pronóstico de lluvias muy fuertes en Puebla.

En el norte, noreste y oriente del país, un canal de baja presión originará chubascos y lluvias fuertes. Foto: Cuartoscuro

Se aproxima la onda tropical número 34

Por otra parte, el SMN señala que una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical al suroeste de las costas de Guerrero y la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, entrarán en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente y centro, por lo que se prevén chubascos y lluvias fuertes en esas regiones, con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Además, otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que se extenderá sobre dicha región y la Península de Yucatán, además de la proximidad de la onda tropical número 34 a las costas de Quintana Roo y divergencia, originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche; fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

