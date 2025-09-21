Se confirma crimen del ex alcalde de Burgos

Jorge Eleazar Galván García nació en Burgos, Tamaulipas, y fue militante activo del PAN. Ejerció como alcalde del municipio en el periodo 2018-2021.

Burgos, Tamaulipas. — La tranquilidad de la zona rural se vio rota la tarde de este sábado con la noticia del asesinato de Jorge Eleazar Galván García, ex presidente municipal de Burgos, mejor conocido como “El Potrillo”.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, la Guardia Estatal recibió un reporte sobre un cuerpo sin vida en el ejido Lázaro Cárdenas.

Al llegar, confirmaron el hallazgo de un hombre muerto por proyectil de arma de fuego. Habitantes de la región señalaron que los disparos provinieron de las inmediaciones del ejido La Colmena.

En versiones extraoficiales que circularon en redes y fueron retomadas por medios nacionales, se señala que Galván regresaba de una carrera de caballos en el municipio de China, Nuevo León, acompañado de uno de sus hijos.

Al percatarse de que era seguido, habría detenido su camioneta en La Colmena para preguntar qué ocurría y, en ese momento, recibió un disparo en la cabeza. Estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades.

En un comunicado, el Partido Acción Nacional expresó condolencias a los familiares del ex edil y sostuvo que la violencia no debe seguir arrebatando vidas en la entidad.

Su figura, asociada siempre al mote de “El Potrillo”, era conocida en la región por su afición a la charrería y a las carreras de caballos, así como por su cercanía con las comunidades ejidales.

Con su muerte se suma un nuevo episodio a la serie de hechos violentos que han golpeado a los municipios del norte de Tamaulipas en los últimos meses.

La Fiscalía estatal no ha dado a conocer hasta el momento avances oficiales sobre posibles móviles, líneas de investigación o responsables del ataque.

POR STAFF