Se forma la tormenta tropical «Narda» en el Pacífico

El Centro Nacional de Huracanes determina que se esperan fuertes lluvias y vientos sostenidos tras la formación del ciclón que podría convertirse en huracán el próximo martes

MÉXICO.- La tormenta tropical Narda se formó en el océano Pacífico la tarde de este 21 de septiembre alrededor de las 15:00 horas, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) y se instala en costas mexicanas.

Narda sería el séptimo ciclón que se forma en el litoral, durante la temporada de huracanes, podría conformarse a huracán el próximo martes. Ante su formación se prevén lluvias intensas localizadas en el Sur del país y fuertes vientos además de un alto oleaje.

Actualmente se encuentra cerca de Zihuatanejo, y pone en alerta a Morelia y Guerrero.

Tormenta tropical Narda: dónde se ubica y cuál es su trayectoria

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el centro de Narda se ubica a 390 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero y a 440 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.