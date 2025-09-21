Se van los magistrados ‘cabecistas’

El Poder Judicial de Tamaulipas vive una transformación histórica: este 30 de Septiembre dejarán sus cargos los magistrados vinculados al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, señalados por operar al servicio del régimen panista

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Dentro de diez días, el Poder Judicial de Tamaulipas concluirá el proceso de renovación total que comenzó con el reciente proceso electoral, que arrojó la elección de 127 jueces y magistrados. Como era de esperarse, no será solo un cambio de nombres.

Quienes dejan su cargo y sus posiciones en el Supremo Tribunal de Justicia, se van después de un periodo caracterizado por los señalamientos en su contra, sobre todo, acusados de haber estado al servicio del entonces gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca. Tocará ahora, observar el desempeño de quienes fueron votados en las urnas y ocuparán las magistraturas.

Quienes dejarán la toga el 30 de septiembre, renunciaron a sus cargos desde antes de que iniciaran las campañas, cuando al mismo tiempo declinaron a participar en la elección. Los magistrados en funciones tenían la posibilidad de entrar directamente a la boleta como candidatos para mantenerse en sus puestos pero en caso de resultar ganadores, únicamente ejercerían el cargo por el periodo que restara a su nombramiento original.

Además, en caso de no ganar la elección, perderían el derecho a su haber de retiro. Con su renuncia, garantizaron esta prestación económica. La transición que empezó el 1 de septiembre, está encabezada por el lado de los magistrados salientes, por el presidente del Tribunal, Hernán de la Garza Tamez, acaso el único integrante de este órgano que puede presumir independencia respecto del régimen político cabecista.

El actual magistrado presidente, se desempeñó como Primer Subprocurador General de Justicia del Estado desde 2009 y posteriormente como Magistrado Numerario de la Tercera Sala en materia Civil y Familiar.

El 8 de julio de 2015 fue designado, por unanimidad, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura para el periodo 2015-2019. Su antecesor, en cambio, fue una figura clave en el entorno de Francisco García Cabeza de Vaca. David Cerda Zúñiga fue jefe de la Oficina del Gobernador y su asesor cercano.

Antes se desempeñó como secretario general de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado. Ocupó también la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y actualmente es magistrado de la Tercera Sala Civil y Familiar.

Su paso por el Poder Judicial estuvo marcado por su integración a cargos estratégicos en la administración estatal panista. A pesar de ese antecedente, Cerda logró ser postulado como candidato para magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa y civi en el Poder Judicial Federal, y fue el más votado, por lo que ahora desempeña ese cargo. Otro personaje que deja el Tribunal es Jorge Alejandro Durham Infante, quien fuera abogado estatal en la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) y titular de la Unidad de Servicios Parlamentarios en el Congreso local.

El 9 de abril de 2021, a propuesta directa de García Cabeza de Vaca, fue nombrado magistrado numerario del Supremo Tribunal de Justicia por seis años. Gloria Elena Garza Jiménez, llegó al Tribunal desde la Secretaría General de Gobierno estatal, donde ocupó la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales.

Posteriormente fue designada magistrada de la Sexta Sala Unitaria Penal del Poder Judicial de Tamaulipas. Su nombramiento se dio en un contexto en el que la administración de Cabeza de Vaca integró a varios perfiles de confianza en las magistraturas.

Por su cercanía con César “Truko” Verástegui, hoy se menciona como una de las posibilidades para postularse como nueva dirigente de Acción Nacional.

Uno de los perfiles más polémicos es el de Javier Castro Ormaechea, quien de 2017 a 2021 fue el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, un puesto de alta exposición durante el sexenio de Cabeza de Vaca. Desde ahí encabezó algunos de los casos de más alto impacto contra políticos de la oposición.

Antes había ejercido como Segundo Subprocurador de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y fue vicepresidente de la Zona Noreste de la Comisión Nacional de Fiscales Anticorrupción. El 31 de agosto de 2021 fue designado magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Supremo Tribunal de Justicia.

Otro magistrado con claras ligas con el régimen panista es Mauricio Guerra Martínez, se desempeñó como regidor en Ciudad Victoria y jefe de la Oficina Fiscal en esa ciudad. Entre 2019 y 2021 fue subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Finanzas del gobierno de Cabeza de Vaca, antes de ser designado magistrado. Un caso similar fue el de la magistrada María del Rosario Garza Zúñiga. Su carrera se ha dividido entre la función pública y el sector privado. Fue agente del Ministerio Público local y federal.

Dirigió el Instituto de la Defensoría Pública de Tamaulipas y también fue coordinadora general del Registro Civil. LOS QUE LLEGAN La próxima presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López, está a cargo del proceso de recepción de la nueva administración judicial. La ex consejera jurídica del gobernador Américo Villarreal Anaya, obtuvo el mayor respaldo ciudadano con el 5.42 por ciento de los votos (217,488).

En su trayectoria se encuentra haber sido directora de la Unidad de Servicios Parlamentarios y ex secretaria general del Congreso del Estado, además de haber sido consejera electoral del Instituto

Electoral de Tamaulipas (Ietam).

En la lista de votación, le siguió Griselda Marisol Vázquez García, quien ha sido oficial judicial y actuaria en el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Ciudad Victoria, además de jueza de distrito en tribunales laborales federales en Chiapas y en Tamaulipas. Con 4.24 por ciento de los sufragios (170,273 votos), se perfila como una de las figuras clave del nuevo pleno. Los cinco integrantes con más votos durarán once años en el cargo.

A Contreras y Vázquez se suman Óscar Alberto Lara Sosa, quien ha sido director general de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, director jurídico de la Secretaría de Administración y director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, con un respaldo de 4.09 por ciento (164,036 votos).

También Raúl Robles Caballero, consejero general en el Ietam, docente, litigante y consejero de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia, quien alcanzó el 4.07 por ciento (163,476 votos). El quinto lugar lo ocupa Adrián Alberto Sánchez Salazar, con una trayectoria en el Juzgado Primero de Primera Instancia en materia Civil de Victoria, donde se desempeñó como secretario de acuerdos, subsecretario general de acuerdos del Supremo Tribunal, juez de lo civil y magistrado de número en las materias civil y familiar. Obtuvo 3.85 por ciento (154,677 votos).

Los otros cinco magistrados electos desempeñarán el cargo por ocho años. Entre ellos se encuentra Guillermina Reynoso Ochoa, presidenta del Consejo Tutelar de Menores en Güémez y ex directora de Asuntos Notariales del Gobierno estatal, con 3.58 por ciento (143,739 votos). También Teresa Olivia Blanco Alvizo, catedrática y jueza de lo familiar en diversos distritos judiciales como Tampico, Reynosa y Altamira, quien sumó 3.54 por ciento (142,239 votos). En la lista aparece igualmente Esteban Etienne Ruiz, ex secretario de acuerdos y oficial judicial del Poder Judicial Federal, catedrático y subsecretario de Derechos Humanos y Articulación Social de la Secretaría de Bienestar Social, con 3.34 por ciento (134,077 votos).

A ellos se suma Minerva Cáceres Vázquez, abogada litigante, catedrática de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, agente del Ministerio Público y directora de Capacitación de la Fiscalía de Justicia, quien obtuvo 3.08 por ciento (123,868 votos).

Finalmente, Ignacio García Zúñiga, con experiencia como secretario de acuerdos en la Segunda Sala Unitaria Penal del Supremo Tribunal, juez de control y secretario general del Tribunal de Justicia Administrativa, alcanzó el 2.75 por ciento (110,612 votos). La integración del nuevo pleno del Supremo Tribunal de Justicia representa una recomposición significativa en el Poder Judicial de Tamaulipas.

La llegada de magistrados con experiencia en distintas áreas, tanto jurisdiccionales como administrativas, genera expectativa en un tribunal completamente nuevo. En las primeras reuniones para coordinar la transición formal, se presentaron los comités de transición para iniciar este ejercicio administrativo y legal.

Estos se han reunido semanalmente a fin de dar a conocer los avances que se generen a partir de la revisión de la información que se está generando. Además se convocó a las magistradas, magistrados, juezas y jueces electos, a fin de llevar a cabo un taller en el cual se les instruirá sobre el uso de las herramientas tecnológicas que maneja el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

POR PERLA RESÉNDEZ