Sube a 28 el número de muertos por explosión de pipa en Puente de La Concordia

El titular del ISSSTE, detalló que murió una víctima más de la explosión de 36 años de edad, sumándose a la lista de fallecidos

MÉXICO.- Una de las víctimas de la tragedia de la explosión de la pipa en el Puente de Iztapalapa murió este domingo 21 de septiembre tras estar internado en el Hospital regional general Ignacio Zaragoza, siendo la número 28 en la lista de fallecidos de acuerdo con los reportes oficiales.

Fue el titular del ISSSTE, Martí Batres quien dio a conocer la noticia, se trataba de una persona de 36 años de edad por quemaduras graves, sin mencionar su identidad solo detalló que lamentan la situación y extienden los servicios correspondientes desde la institución.

Previo a esto, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México había revelado que se mantenía la cifra en 27 con la última actualización del reporte de salud.

«Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes”, compartió Martí Batres.

Siguen más de 20 personas hospitalizadas

En el mensaje, Batres también detalló que tienen alrededor de 5 personas hospitalizadas desde estados sensibles a graves.

«Tres personas continúan hospitalizadas en nosocomios del organismo, quienes reciben atención integral y especializada, con equipamiento e insumos suficientes, sin distinción entre derechohabientes y no derechohabientes», se lee en el comunicado.

Una de las personas que están hospitalizadas fue reportada como grave y está hospitalizada en el Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza, además precisan que en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre se encuentra una persona en estado muy grave, otra grave pero estable en el General de Tláhuac.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO