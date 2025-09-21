Tampico ‘prende velita’ a la federación para reutilizar cimientos y no demoler el mercado municipal ‘Francisco I. Madero’

TAMPICO, TAM.- Una rehabilitación integral y no demolición, propone el gobierno municipal de Tampico en el mercado municipal «Francisco I. Madero»; inmueble que está por cumplir un siglo de vida, informó la alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya que además afirmó contempla la construcción de un dren pluvial para solucionar de fondo las inundaciones en la periferia de los Centros de Abastos.

La primera autoridad explicó que se gestionan recursos económicos para el proyecto que es uno de 12 propuestos por la administración municipal para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 con monto superior a 50 Millones De Pesos y a pregunta expresa de si se demolerá, aclaró que no.

«Invertimos en los ACB(Análisis Costo Beneficio) de seis proyectos que son menores a 50 Millones De Pesos y seis proyectos que son mayores a 50 Millones y ahí va el mercado, ya tenemos «esa velita prendida» para que no los consideren en el Presupuesto de Egresos de 2026… ¿sería construir un nuevo mercado?.. La idea es ahí mismo, utilizar los cimientos que son excelentes»

Villarreal Anaya estimó que el mercado municipal «Francisco I Madero» requiere de más de 400 Millones De Pesos y admitió que la obra no podría concretarla la administración municipal por sí sola, ya que también requiere de la suma de esfuerzos de los gobiernos federal y estatal.

«La compañía que hizo ese mercado es holandesa y que en el 2027 cumple 100 años. Nos encantaría que pudiéramos tenerlo listo, renovado, reestructurado. Más de 400 Millones De Pesos que no está al alcance de una inversión únicamente municipal, es por eso que lo metimos ya en esos Análisis Costo Beneficio para que tenga a bien la federación con el apoyo del gobierno del estado hacer esa inversión en nuestro puerto»

Villarreal Anaya indicó que la solicitud se entregó al gobierno estatal para que a su vez la envíe a la federación.

«Por parte del municipio entregamos al gobierno del estado, antes se podía hacer cada municipio a la federación. Hoy tiene que ser a través del gobierno para ser un municipio elegible a estos folios para que la federación autorice estas inversiones» concluyó.

Por Cynthia Gallardo La Razón