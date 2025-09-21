«Turismo de congresos repunta ocupación hotelera»: Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas

El turismo de congresos, principalmente de eventos deportivos representa un factor clave para la llegada de personas procedentes de todo el país y del extranjero que buscan en dónde alojarse.

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La industria sin chimeneas en el sur de Tamaulipas coadyuva con el desarrollo económico de prestadores de servicios turísticos.

Para Sergio Jorge Marón Ceja, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas; en Tampico, el turismo de congresos, principalmente de eventos deportivos representa un factor clave para la llegada de personas procedentes de todo el país y del extranjero que buscan en dónde alojarse. Un ejemplo, lo representa el «Quinto Festival Mexicano de Taekwondo» competencia nacional de esa disciplina del que el puerto jaibo es sede y que concluye mañana domingo 21 de septiembre. La competencia recibió a más de 3 mil participantes y a sus familias procedentes del interior de la República Mexicana.

Marón Ceja expresó que este evento deportivo ha repuntado la ocupación hotelera, que de acuerdo al director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano calculó ayer en 87% y que Marón Ceja indicó las y los asistentes han buscado alojarse en hospedajes cercanos al Centro de Exposiciones y Convenciones de Tampico, que es la sede dto deportivo

«Sí tenemos ocupación de hoteles, sobre todo de los cercanos a Expo Tampico» expresó Marón Ceja

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas informó que ese organismo integra a 33 alojamientos que representan aproximadamente 2 mil 800 habitaciones; sin embargo, manifestó que el Congreso Mexicano del Petróleo requirió de 8 mil habitaciones y quienes asistieron se quedaron en hoteles que no pertenecen a la Asociación y en otros ubicados en Ciudad Madero y Altamira, al tratarse de una zona conurbada.

«En el Congreso Mexicano del Petróleo fueron alrededor de 8 mil habitaciones las que se ocuparon, siempre hay hoteles que pertenecen a la Asociación. Siempre hay hoteles que no están dentro de la Asociación. Todo es válido con tal de que se vengan a realizar sus congresos aquí»

Marón Ceja expresó que para lo que resta de este 2025 se proyectan dos congresos más programados entre el 24 al 28 de noviembre; uno de éstos» internacional»(del que no puede revelar datos) y en el que se estima el arribo de 3 mil personas, así como otro más organizado por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios.

Marón Ceja consideró necesario que se atraigan más congresos, principalmente: deportivos.

«Hay que seguir apostando por el deporte. Lo platicamos mucho con las autoridades. s

Seguir saliendo a difundir y «pelear» eventos que nos benefician a todos»

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas reconoce que Tampico es referente del turismo de Congresos.

«Tampico es un referente para cualquier tipo de Congreso para cualquier tipo de eventos, estamos preparados desde el año pasado que tuvimos el Congreso más importante del petróleo que salimos bien librados en todos los sentidos. Fue la palomita que nos llevamos, sobre todo para este evento tan grande. Nosotros como Asociación de Hoteles estamos preparados para recibirlos»

Agregó que: «la zona conurbada de Tampico, Madero, Altamira estamos listos para albergar este congreso y muchos más de cualquier tipo»

Marón Ceja expresó que mediante la promoción y a través del Consejo Consultivo de Turismo que tendrá su sesión a fines de septiembre, se busca atraer más congresos al sur de Tamaulipas.

