‘Urgente reactivar y ampliar rutas de transporte público’

Guillermina Arriaga, presidenta de la comisión de transporte en el cabildo, dijo que son varias las problemáticas del transporte en Tampico

TAMPICO, TAM.- La reactivación y ampliación de rutas de transporte público es una solicitud recurrente ante la comisión de transporte en el cabildo de Tampico, así lo informó la titular de esa encomienda, Guillermina Arriaga Moreno.

«La gente está solicitando que haya más rutas. Las que hay son insuficientes, inclusive vino una persona que él maneja un taxi, le preocupa mucho las rutas hacia Altamira. Que tenga una tarifa, que la que es de aquí de la zona tenga otra»

Arriaga Moreno dijo que de acuerdo a un operador de transporte que se desplaza al puerto industrial, las largas filas de usuarios, principalmente estudiantes en las rampas de las rutas obedecen a que las unidades no llegan a éstas porque no les conviene.

«Ellos prefieren que vayan subiendo y bajando pasaje, al subir en la rampa es que van directamente hacia Altamira, a ellos no les conviene prefieren subir y bajar para tener un ingreso, ¿y dejan en tanto a la gente esperando?.. así es es una de las problemáticas que voy a tratar con el delegado de transporte»

La comisionada de transporte en el cabildo de Tampico dijo que insistirá en reunirse con Francisco Gojon Medina, delegado regional de transporte público en el sur de Tamaulipas al ser urgente una solución a las problemáticas del transporte en Tampico porque tampoco se respeta la tarifa para estudiantes.

Mencionó que además se expone a usuarios a accidentes porque les dejan a media calle y no en las banquetas, para lo que dijo los trabajadores del volante deben de tener cursos de capacitación.

Por Cynthia Gallardo

La Razón