VIDEO: Quisó aprovechar «oferta» en pantalla y terminó en la cárcel

Un sujeto, quien trató de aprovechar un error en el precio de una pantalla, fue confrontado por empleados y terminó en la cárcel

MÉXICO.-Un error en la impresión de un precio en pantallas de 70 pulgadas causó violentas peleas al interior de varios centros comerciales ubicados en distintas localidades del estado de Campeche.

De acuerdo con varios reportes en redes sociales, una pantalla de 70 pulgadas marca Phillips fue listada con un precio de venta de 300 a 547 pesos, desde un costo habitual de cerca de 14 mil pesos.

Al enterarse de la supuesta oferta, decenas de personas se presentaron en algunas sucursales de la tienda WalMart ubicadas en ciudades campechanas como Playa del Carmen y Ciudad del Carmen, para tratar de hacer válida la promoción.

Grande fue su sorpresa cuando los empleados de los centros comerciales señalaron que dicho precio era un evidente error, por lo que no podían venderles los artículos a los costos que pretendían.

Esto generó diversas escenas de tensión entre empleados y clientes, quienes exigían que se respetara el costo o se enfrentaran a denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor por publicidad engañosa.

En una de las sucursales, un sujeto logró salir de la tienda con una pantalla, pero fue rápidamente detenido por elementos de la Policía Municipal y presentado ante las autoridades correspondientes.

¿Qué dice la Profeco?

Aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial, la Procuraduría Federal del Consumidor señala que las tiendas deben respetar los precios exhibidos en sus productos, siempre que no se trate de errores evidentes, como parece ser el caso.

Por el momento, ninguno de los clientes que asistieron a las tiendas comerciales logró adquirir una pantalla al precio supuestamente ofertado, aunque la cadena tampoco se ha posicionado al respecto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO