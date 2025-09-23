Hallan primer caso de gusano barrenador

Este hallazgo se realiza muy cerca de Tamaulipas en Nuevo León y pone en riesgo la reapertura de la exportación de ganado a EU

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El hallazgo frena de nuevo la reapertura de exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos.

Muy cerca de Tamaulipas se registró el primer caso de gusano barrenador, confirmó el secretario de Desarrollo Rural en el estado, Antonio Varela Flores.

El funcionario explicó que Julio Verdegue, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), le notificó sobre la detección de una res infectada en el municipio de Sabinas, Nuevo León.

La situación detuvo nuevamente las negociaciones para la reapertura de exportaciones de ganado en pie hacia Estados Unidos.

“Lamentablemente son malas noticias, porque estábamos ya cerca de reactivar esta acción. Ayer se presentó un caso en Sabinas, Nuevo León, y eso obliga a detener el proceso”, comentó Varela.

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN