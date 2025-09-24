Al menos dos muertos tras tiroteo en oficina del ICE en Dallas, informó su director interino

La persona que abrió fuego se quitó la vida de un disparo, informan las autoridades.

Dos detenidos murieron y otro se encuentra en un hospital con heridas de bala tras un tiroteo en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas), dijo un portavoz de la agencia.

La persona que abrió fuego se quitó la vida de un disparo, añadió el portavoz a NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo. Ningún agente de ICE resultó herido en el ataque, cuyos motivos no quedaron claros de inmediato.

La secretaría de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, había asegurado en una publicación en la red social X que había “múltiples heridos y víctimas mortales”. Noem añadió que los agentes de ICE enfrentan un aumento de ataques en su contra.

Esta misma instalación de ICE había recibido recientemente una amenaza de bomba, declaró en la cadena Fox News la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin. Las autoridades investigan cuánto tiempo llevaba el atacante planeando esto, añadió McLaughlin.

La funcionaria del DHS no reveló a qué distancia se encontraba el atacante de la instalación de ICE, pero subrayó que la misma no es un centro de detención.

Agentes del FBI se dirigían al lugar de la balacera, situado cerca de la I-35 y Empire Central, tras recibir un aviso de un atacante activo, confirmó una fuente policial federal a la cadena KXAS, afiliada de NBC News.

Decenas de unidades policiales acudían a la zona alrededor de las 7:00 a.m. (hora local), de acuerdo con el reporte de incidentes activos de la Policía de Dallas.

Una enorme operación policial responde al tiroteo en un centro de ICE en Dallas, Texas. Texas Department of Transportation

El vicepresidente, JD Vance, calificó lo ocurrido en una publicación en X como un “ataque obsesivo contra las fuerzas del orden”, que “debe detenerse”. El alto funcionario agregó: “Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias”.

Un ataque perpetrado el 4 de julio en un centro de detención de inmigrantes de Texas dejó herido a un agente de policía tras recibir un disparo en el cuello. Los atacantes, vestidos con ropa negra de estilo militar, abrieron fuego en el exterior del centro de detención Prairieland, en Alvarado, al suroeste de Dallas, informaron en su momento los fiscales federales. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.

CON INFORMACIÓN DE NBC NEWS, THE ASSOCIATED PRESS, Y NOTICIAS TELEMUNDO