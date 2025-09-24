Avanza obra de reparación de colector sanitario en importante sector de Tampico

El Gobierno del Estado, el Municipio de Tampico y COMAPA Sur refrendan su compromiso de seguir trabajando en coordinación

TAMPICO, TAM.- Con un avance del 60%, COMAPA SUR continúa con los trabajos de rehabilitación de 160 metros lineales de un colector sanitario de gran capacidad, ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos, entre las calles Roberto Fierro y Hangares de la colonia Nuevo Aeropuerto, en Tampico.

Estas acciones se realizan en coordinación con el Gobierno Municipal de Tampico, encabezado por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, con el objetivo de garantizar un mejor servicio sanitario y dar seguridad al tránsito vehicular que diariamente circula por esta importante vialidad.

Con la reposición de este colector, las familias del sector tendrán un sistema de drenaje más eficiente, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de salubridad y reducir riesgos de afectaciones derivadas de hundimientos o fugas.

El desgaste natural de la tubería, sumado a las lluvias recientes, ocasionó un hundimiento que requirió atención inmediata, por lo que se emprendieron de manera oportuna los trabajos de rehabilitación para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.

El Gobierno del Estado, el Municipio de Tampico y COMAPA Sur refrendan su compromiso de seguir trabajando en coordinación para atender de manera puntual estas situaciones, garantizando obras de calidad que fortalezcan la infraestructura sanitaria y vial de la zona sur de Tamaulipas.

POR MARIO PRIETO