Cierran carretera por situación de riesgo en Cacalilao, Veracruz

Hasta la tarde del mismo miércoles, ninguna autoridad veracruzana había emitido información oficial sobre lo sucedido

VERACRUZ, VER.- Un tramo de la carretera Tampico-Valles fue cerrada a la circulación, al registrarse una situación de riesgo el mediodía del miércoles en Cacalilao, Veracruz.

El hecho ocurrió cerca de la entrada a la comunidad de Reventadero.

Hasta la tarde del mismo miércoles, ninguna autoridad veracruzana había emitido información oficial sobre lo sucedido.

Ante ello, surgieron varias versiones sobre lo sucedido.

En una de ellas se manejó que se trató de un presunto enfrentamiento en el lugar, lo que movilizó a elementos de varias corporaciones como Policía Estatal, Sedena y Guardia Nacional.

En otra se reveló que se trató de un fuerte operativo de seguridad en el cual un hombre fue detenido, asegurándose además una camioneta blindada.

El dispositivo provocó la interrupción momentánea de la circulación en esa área.

No hubo reporte de lesionados ni fallecidos en ese operativo.

Largas filas de vehículos se registraron en esa zona.

Después de las dos de la tarde, la carretera fue liberada.

Por Staff/La Razón