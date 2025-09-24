Convocan a la última sesión extraordinaria

Hay 14 dictámenes en agenda que incluyen reformas sobre paridad de género, violencia contra mujeres y modernización laboral

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Congreso del Estado sesionará este miércoles, en la que podría ser la última de las sesiones extraordinarias, antes de que arranque el nuevo periodo ordinario de sesiones.

La convocatoria fue emitida por la Diputación Permanente, en la que se informó que la sesión pública extraordinaria del pleno se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre a las 14:00 horas y en la que se prevé atender 14 dictámenes.

Entre los dictámenes aprobados en la sesión de este martes, se encuentran una propuesta del diputado Jesús Vargas Fernández, de Morena para garantizar la paridad de género en los nombramientos de cargos públicos en los niveles estatal y municipal.

La acción legislativa en materia de igualdad sustantiva establece además la igualdad salarial entre mujeres y hombres por trabajo de igual valor, sin distinción de género o nacionalidad, “promoviendo así una administración pública más justa, equitativa y representativa”.

Otro de los asuntos que serán votados por el Pleno, es una propuesta de la legisladora Francisca Castro Armenta, de Morena para que en el estado se establezca el uso de una pulsera de pánico para mujeres en situación de violencia cuando exista riesgo fundado para su integridad o su vida.

Para ello se propone adicionar la fracción 4 Bis al artículo 10 de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Tamaulipas.

Una más es una propuesta del Ejecutivo estatal para extinguir la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tampico y su Junta Especial Número 2, trasladando sus funciones y expedientes a las instancias en la ciudad de Victoria.

La medida busca mejorar la eficiencia, reducir el rezago procesal y dar continuidad a los trámites laborales, en línea con la reforma laboral nacional de 2019 que impulsa la modernización de la justicia laboral.

Un dictamen más es para reformar diversas disposiciones legales que rigen la estructura y funcionamiento de la administración pública estatal y fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Administración y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Se excluye al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) del régimen de entidades paraestatales, lo que permitirá proteger de forma más efectiva el patrimonio de las y los trabajadores al servicio del Estado, se informó.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón