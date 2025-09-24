Detienen a hacker que causó estragos en aeropuertos durante varios días

Paul Foster, el jefe de la unidad nacional de lucha contra el ciberdelito de la NCA, dijo que recién inicia la investigación

Un habilidoso hacker fue descubierto luego de que ocasionó caos en varios aeropuertos ubicados a lo largo de Europa. El responsable de causar alboroto en los medios de transporte públicos fue identificado como un hombre de unos 40 años de edad.

El sujeto fue capturado en el Reino Unido luego de ser señalado como el responsable directo del ciberataque que causó estragos durante el pasado fin de semana en varios aeropuertos europeos, anunció este miércoles la policía británica.

Este hombre, arrestado en el sur de Inglaterra, fue puesto en libertad bajo fianza, indicó la Agencia Británica de Lucha contra el Crimen (NCA) en un comunicado. Sin embargo, es sospechoso de infringir la ley británica sobre informática y ciberdelitos.

¿Cómo fue el ciberataque en los aeropuertos europeos?

Paul Foster, el jefe de la unidad nacional de lucha contra el ciberdelito de la NCA, precisó que: «aunque este arresto es un paso positivo, la investigación sobre el incidente apenas comienza y sigue en curso», señaló luego de los ataques digitales ocurridos el fin de semana.

Las perturbaciones aeroportuarias comenzaron el sábado por la mañana después de que un ciberataque afectara un programa para el registro de pasajeros y equipajes, provisto por la empresa Collins Aerospace.

Los viajeros tuvieron que esperar en algunos casos muchas horas antes de poder realizar el trámite, y numerosos vuelos fueron retrasados o cancelados, especialmente en Bélgica. Este ataque fue cometido con un software malicioso, o «ransomware», indicó el lunes la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA).

Algunas perturbaciones persistían este miércoles, a pesar de una mejora general de la situación. En Heathrow, el aeropuerto más concurrido de Europa, «la gran mayoría de los vuelos se desarrolla con normalidad», se indica en el sitio internet, pero se recomienda a los pasajeros verificar el estado de su vuelo antes de viajar. También se registran perturbaciones de «impacto limitado» en el aeropuerto de Bruselas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO