Dos heridos en choque por pasarse un alto en Altamira

El percance ocurrió en el cruce de las calles Tamaulipas y Tampico, de la colonia Municipios Libres

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Dos pasajeros de un carro de ruta resultaron lesionados en un choque registrado la mañana de este miércoles en Altamira.

Uno de los lesionados presentaba una herida a la altura de la barbilla, por lo que paramédicos que atendieron la emergencia les brindaron los primeros auxilios y después los trasladaron a un hospital de la localidad.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Tamaulipas y Tampico, de la colonia Municipios Libres cuando un automóvil particular se pasó la luz roja del semáforo.

Los hechos fueron reportados a las 08:00 horas, el conductor un auto de color gris, proveniente del fraccionamiento Haciendas llevaba prisa y al no respetar el alto es impactado por un carro de la ruta Altamira, Haciendas y Prados.

El jefe de peritos de la Dirección de Seguridad Vial, Pablo Fernández, informó que el caso fue turnado a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para deslindar responsabilidades.

Después de más de una hora, los vehículos fueron llevados al mesón donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

Pablo Fernández hizo un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito para evitar accidentes y sobre todo que salgan con tiempo.

Comentó que los automovilistas no miden sus tiempos y manejan a exceso de velocidad y es cuando ocurren los accidentes.

Por. Óscar Figueroa

La Razón