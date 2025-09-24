El respaldo detrás de los alcaldes del sur

Los informes de gobierno son, en esencia, ejercicios de rendición de cuentas y al mismo tiempo un retrato político de quienes los presentan.

Tampico y Ciudad Madero son dos ejemplos de cómo la coordinación entre los gobiernos municipales y el estatal dan frutos en corto tiempo.

En el puerto, donde Mónica Villarreal Anaya rindió haciendo días su primer informe de gobierno, destacó la transformación en el área de servicios públicos, la recuperación de capacidad en la gestión de la disposición de la basura y un programa de obra pública en el que se nota el respaldo estatal.

El informe de Mónica Villarreal Anaya marcó un punto de referencia en la vida pública de Tampico, pues la rendición de cuentas se convirtió en un ejercicio de claridad sobre lo hecho en un año complejo, donde el arranque no fue sencillo y las expectativas eran altas.

La alcaldesa asumió desde el inicio que debía enfrentarse a rezagos y deficiencias que no podían seguirse acumulando.

En ese sentido, recapitulando sobre lo que dio a conocer, se puede mencionar que la prioridad fue devolver la normalidad a servicios que, en la práctica, habían colapsado.

El caso más evidente fue el de la recolección de basura, ya que se recibieron apenas 12 camiones en funcionamiento y una ciudad que acumulaba desperdicios en las calles.

Hoy se cuenta con 21 unidades operando y un sistema reorganizado, la diferencia se nota, pues el respaldo del gobernador Américo Villarreal fue decisivo, ya que el apoyo estatal permitió la adquisición de nuevas unidades y, con ello, restablecer la confianza en un servicio básico.

El alumbrado público fue otro de los rubros en los que se pasó de la inercia a la acción y un ejemplo de eso y de la buena relación con él sector privado es que se logró la iluminación del puente Tampico, una obra simbólica y de alta importancia logística que devolvió seguridad a una vía estratégica.

En el rubro del alumbrado, el programa «Tampico te Ilumina» sumó casi cuatro mil luminarias nuevas en arterias principales. El efecto es doble, ya que ahora existe una mayor percepción de seguridad y una ciudad que proyecta modernidad.

El gobierno de Mónica debe medirse también en su primer año, por lo realizado en materia de infraestructura, ya que la pavimentación volvió a ser motor de transformación urbana.

En menos de un año se realizaron 52 obras que abarcaron más de 109 mil metros cuadrados de concreto hidráulico y asfáltico, con una inversión cercana a los 243 millones de pesos.

A esto se suman las 14 avenidas principales rehabilitadas con recursos estatales, un dato que refleja la coordinación entre los gobiernos municipal y estatal.

Es evidente que el peso del respaldo del gobernador Américo Villarreal en la agenda urbana de Tampico, es tangible.

En el terreno de las finanzas, el gobierno de Mónica Villarreal fue claro al resaltar un cambio notable: Los activos municipales crecieron 17 por ciento y los pasivos disminuyeron en 12 por ciento.

Aunque las cifras son importantes, también lo es el hecho de que la administración ha mantenido disciplina y eficiencia en la recaudación, asegurando margen de maniobra para invertir sin comprometer la estabilidad financiera.

El balance, a un año de gestión, muestra una ciudad que avanza en su infraestructura y en la recuperación de servicios esenciales, con una administración que ha puesto la mira en la sustentabilidad, la disciplina fiscal y la atención social.

Un rasgo distintivo de esta administración es que el apoyo del gobierno estatal ha sido constante y abarca todos los rubros, facilitando recursos y obras que mejoran la imagen urbana de la ciudad.

CIUDAD MADERO, EL OTRO CASO EJEMPLAR

En el caso de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo mostró hace unos días un balance que combina gestión, planeación y la confirmación del respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ese soporte político e institucional se convierte en la base sobre la cual la administración municipal pretende impulsar proyectos largamente anhelados por los maderenses.

En su informe, Erasmo habló con claridad de prioridades que trascienden lo inmediato, como el Proyecto Integral La Barra, con el que se atenderá una demanda histórica de más de mil cien familias en Miramar y colonias aledañas.

Se trata de un plan de drenaje sanitario que garantiza servicios básicos y abre la puerta al desarrollo inmobiliario, comercial y turístico de una zona estratégica para la economía local.

Ahí, la inversión proyectada, superior a los 120 millones de pesos entre los tres niveles de gobierno, marca la pauta de una visión que entiende que la infraestructura es condición necesaria para el crecimiento.

El alcalde de Madero también habló del avance del proyecto del Parque Lineal en la colonia Adriana González, una obra que busca darle a la ciudad un espacio emblemático y funcional.

Además , está la rehabilitación de la Casa de la Cultura, que gracias a la cesión del gobierno estatal se convertirá en un espacio renovado para el encuentro con las artes y la formación cultural.

En suma, el informe fue la ratificación del compromiso de reconocer que las soluciones requieren tiempo, recursos y coordinación.

En otro ámbito, pero con la misma lógica de unir voluntades, Ciudad Madero será sede del Teletón 2025.

El anuncio hecho por la presidenta del Sistema DIF municipal, Dunia Marón Acuña, y el propio Erasmo destaca la importancia de Madero como una ciudad en donde se trabaja en favor de las personas que requieren algún tipo de rehabilitación.

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en el parque Bicentenario, con el lema “Teletón Cambia Todo”.

La convocatoria busca obtener recursos para sostener la operación de los centros de rehabilitación que dan atención a miles de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

Actualmente, 122 pacientes de Ciudad Madero reciben atención en el CRIT Tamaulipas, y diez de ellos también son atendidos en el Centro de Rehabilitación Integral del DIF municipal.

Además, cada mes se ofrecen en ese centro alrededor de 350 valoraciones y terapias en neurología, fisiatría, psicología, fisioterapia, lenguaje y estimulación temprana.

Esas son cifras que representan historias de vida, de esfuerzo y de familias que encuentran acompañamiento en instituciones que cumplen una función importante.

El Teletón es un ejercicio de solidaridad colectiva que en el caso de Ciudad Madero, incluirá actividades culturales, juegos mecánicos, exposición de microemprendedores y la participación de artistas locales.

