En riesgo el patrimonio arquitectónico de Tampico

En el Centro Histórico existen más de 200 inmuebles de valor patrimonial

TAMPICO, TAM.- Inmuebles con más de un siglo de antigüedad que forman parte del patrimonio cultural edificado en Tampico se encuentran en riesgo de perderse debido a las condiciones adversas que enfrentan, advirtió Olga Aurora Méndez Hernández, representante en Tamaulipas del Comité Internacional de Monumentos y Sitios (Icomós), organismo asesor de la UNESCO.

La especialista en arquitectura señaló que en el Centro Histórico existen más de 200 inmuebles de valor patrimonial distribuidos en una zona de 20 manzanas, donde se ubican las plazas de Armas y Libertad. Destacó que muchos de ellos presentan inestabilidad estructural, lo que incrementa el riesgo de derrumbe.

Méndez Hernández precisó que los edificios construidos antes de 1900 son considerados patrimonio histórico conforme a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, mientras que los que datan de las décadas de 1920 a 1970 corresponden a arquitectura artística, bajo competencia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“Aquí en Tampico tenemos una amalgama de arquitectura ecléctica y decimonónica que lo convierte en un referente nacional”

Ejemplos de esta riqueza arquitectónica son construcciones del estilo Art Decó, como el antiguo hospital civil, además de inmuebles con diseños inspirados en elementos navales.

La representante de Icomós reconoció, además, el trabajo de colegios de arquitectos e ingenieros que participan en el programa «Edificio Seguro», cuyo objetivo es identificar las construcciones antiguas que puedan representar un riesgo para la ciudadanía.

Por Cynthia Gallardo

La Razón