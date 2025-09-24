Equipa áreas municipales con vehículos

Entregan unidades a dependencias municipales y refuerzan tránsito local

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Sin recurrir a endeudamiento ni comprometer las finanzas públicas, el Gobierno de Victoria dio un paso firme y decidido para fortalecer la capacidad operativa en distintas áreas de la administración, con la entrega de 23 nuevas unidades que darán seguridad, eficiencia, bienestar y respuesta inmediata a los victorenses.

En el evento de concesión de equipamiento, el alcalde Eduardo Gattás Báez destacó que cada unidad adquirida, al igual que las 37 incorporadas en los cuatro años de su administración, es muestra de que la Capital de Tamaulipas late con fuerza porque sirve mejor, responde mejor y trabaja con más cercanía y honestidad de cara a la ciudadanía.

“El mensaje es claro, la entrega de este equipamiento es para servir mejor a nuestra gente, fortalecer a nuestra ciudad y honrar la confianza del pueblo de victoria”, enfatizó Gattás Báez al hacer entrega, junto a su esposa Lucy de Gattás, de llaves de seis motopatrullas y dos patrullas para el cuidado y movilidad en escuelas.

Ocho camionetas para reforzar la labor de respuesta de Protección Civil, tres motocarros para servicios públicos, desarrollo urbano y servicios generales, un camión pluma para labores de alumbrado público y dar mantenimiento a la iluminación de calles y avenidas de la ciudad.

Así como un camión vactor y camioneta pick-up donado por el gobierno de Mcallen, Texas; y la unidad “Lalo Bus” cedido por el Grupo Transpais para el programa “Ivjuve sobre Ruedas”, creado para facilitar el acceso a la educación a estudiantes de escasos recursos a través del servicio de transporte gratuito.

En su exposición Alberto Loya López, Oficial Mayor del Municipio, reiteró que se continuará con la instrucción del alcalde de Victoria de mantener una administración eficiente y transparente del gasto para seguir “brindado más bienestar y seguridad a la comunidad” de Victoria.

A nombre de la sociedad civil, el Director de la Escuela Primaria Nissan 37, Profr. Juan A. García Báez, reconoció y agradeció, ante autoridades militares, sindicales y presidentes de cámaras empresariales, el esfuerzo del Gobierno de Victoria “para fortalecer las áreas de la Presidencia y responder a las necesidades del pueblo”.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN