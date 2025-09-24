Erasmo inaugura nueva calle; de la histórica inversión de 215 mdp en 2025

Los trabajos también incluyen la rehabilitación de la línea de agua potable y drenaje sanitario

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El presidente municipal, Erasmo González Robledo, junto a la presidenta del Sistema DIF de Ciudad Madero, Lic. Dunia Marón Acuña, inauguró una nueva calle pavimentada con concreto hidráulico. Esta obra forma parte de la histórica inversión pública de 215 millones de pesos destinada para el año 2025, destacando la vialidad José María Pino Suárez en la colonia Ampliación Emiliano Zapata, la cual fue recibida con gran entusiasmo por las y los vecinos de ese sector.

Durante el acto, el alcalde refrendó su compromiso de seguir trabajando cerca de la gente hasta el último día de su administración y atendiendo de manera prioritaria a las familias de las colonias que por años han esperado mejores condiciones de vida.

“Estas acciones dignifican la vida de las y los vecinos y forma parte de este programa histórico que estamos entregando en Ciudad Madero de 215 millones de pesos y que reitero me da mucho gusto hacer estas obras que son útiles para toda la comunidad”, expresó González Robledo, quien también estuvo acompañado por integrantes del Cabildo maderense.

De acuerdo con la información proporcionada por el director general de Obras Públicas, Timoteo Vicencio Valente, se ejecutó una inversión cercana a los 4 millones de pesos del programa FAISMUN para la construcción de 148 metros lineales de pavimento hidráulico, abarcando una superficie de 1326 metros cuadrados, lo que permitirá mejorar la movilidad urbana y facilitar el acceso a los hogares, así como a los alumnos y maestros del Jardín de Niños “Sergio Martínez Cavazos”.

Los trabajos también incluyen la rehabilitación de la línea de agua potable y drenaje sanitario, así como las descargas sanitarias, la construcción de rampas para discapacitados, 295 metros lineales de guarniciones y 350 metros cuadrados de banquetas.

Al agradecer la obra que por años fue una necesidad, la directora del plantel educativo ubicado en ese sector del norte de la ciudad, Maestra Araceli Márquez Castillo, dijo que representa un beneficio para las familias y los alumnos, porque ahora tendrán un acceso más seguro y facilitará la entrada de servicios.

“Gracias por cumplir con hechos y no sólo con palabras. Estamos seguros de que esta calle es muestra del compromiso que tiene con nuestra ciudad y con cada colonia. Cuenten con nuestro apoyo para seguir trabajando juntos por un Madero mejor”, puntualizó.

Por. José Luis Rodríguez Castro – La Razón