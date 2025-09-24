Fallece Zuza Beine, tiktoker de 14 años que inspiró con su lucha contra el cáncer infantil

Zuza Beine, la joven tiktoker que inspiró a millones compartiendo su lucha contra la leucemia, falleció a los 14 años.

Zuza Beine, una joven tiktoker que documentó con transparencia su batalla contra el cáncer, falleció a los 14 años después de vivir 11 de ellos enfrentando la leucemia, sin embargo, su historia tocó millones de corazones alrededor del mundo.

Originaria de Wisconsin, Estados Unidos, Zuza se convirtió en una figura querida en TikTok e Instagram gracias a su contenido auténtico y lleno de luz, desde bailes con amigos hasta rutinas de “prepárate conmigo”, cada video era una muestra de cómo intentaba vivir con alegría, aún en medio de tratamientos, hospitalizaciones y dolor.

La cuenta de Instagram @Zuzas_Way_To_Healing, creada por su familia en 2020, fue el espacio donde compartieron cada paso de su largo proceso médico, hasta que se transformó en un canal de inspiración global, sumando casi 2 millones de seguidores.

11 años de lucha contar el cáncer

Zuza fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda a los 3 años, una forma agresiva de cáncer que afecta la médula ósea y se propaga rápidamente por la sangre, a pesar de ello, logró vencer la enfermedad cinco veces, pasando por quimioterapias, tres trasplantes de médula ósea y decenas de hospitalizaciones.

En sus últimos videos, Zuza hablaba con sinceridad sobre el dolor que experimentaba a diario.

“Mi salud no ha sido la mejor últimamente. Física y mentalmente he estado en muchísimo dolor”, confesó a sus seguidores.

“Tener cáncer me ha hecho profundamente agradecida por cosas cotidianas: la comida, los amigos, la familia, los animales… incluso poder cambiar de look con pelucas por la quimio”.

Su mensaje final conmovió al mundo

El 24 de septiembre, su familia compartió la noticia que nadie quería leer:

“Con el corazón roto, les contamos que Zuza murió ayer por la mañana. Vivió 11 de sus 14 años con un cáncer implacable, pero vivió con más plenitud y gratitud que la mayoría. Su existencia nos cambió para siempre, y su muerte también lo hará”.

Sobre su última publicación, dijeron:

“No es casualidad que su último video fuera sobre gratitud. Fue el reflejo perfecto de su vida: una mezcla de belleza y sufrimiento”.

En redes sociales, los homenajes no se hicieron esperar y miles de personas compartieron mensajes de admiración, destacando su fortaleza, su espíritu contagioso y la lección más grande que dejó, vivir cada día con amor, gratitud y propósito.

En honor a Zuza, su familia ha pedido donaciones a través de GoFundMe para apoyar a los hijos de su tío, recientemente fallecido. La campaña ha recaudado cerca de 80 mil dólares.

¿Qué es la leucemia mieloide aguda?

Es un tipo de cáncer poco común, pero muy agresivo, que afecta los glóbulos blancos, es más frecuente en adultos, por lo que casos como el de Zuza, desde tan pequeña, son especialmente difíciles. Los síntomas pueden incluir:

Palidez

Cansancio extremo

Dificultad para respirar

Infecciones frecuentes

Pérdida de peso inexplicable

Sangrado o moretones sin razón aparente

