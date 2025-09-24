Fernández Noroña denuncia en redes que robaron en su casa de Tepoztlán, Morelos

El senador acusó el robo en redes sociales y lo calificó como "grave"

El senador Gerardo Fernández Noroña acusó que fue víctima de robo en su casa ubicada en Tepoztlán, Morelos.

Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma (su pareja) está bien”, escribió el ex presidente del Senado en X.

El legislador también publicó una foto de las placas de una camioneta que, dijo, “estuvo en Tepoztlán anoche”.

Tras la acusación, la senadora Cynthia López Castro condenó el robo y señaló que Fernández Noroña fue víctima “gracias a que se expuso dónde vivía”.

Casa en Tepoztlán, entre polémicas

La casa del senador Fernández Noroña en Tepoztlán estuvo en medio de una polémica recientemente, luego de que se diera a conocer su valor y que, presuntamente, estaba situada sobre suelo no habitacional.

Hasta el momento, comuneros no han decidido el destino que tendrá el inmueble, pero señalaron que el senador ha generado división y que no tiene ningún documento que respalde la legalidad de su inmueble.

Carlos Rojas, asesor jurídico del Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán, sostuvo que la escritura pública del senador no podría existir dentro del plano comunal, que un gravamen por crédito hipotecario que complementa la irregularidad y que el predio se encuentra en un lugar que no permite el uso habitacional.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR