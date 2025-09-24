Ganan medalla de oro estudiantes de Altamira en mundial de Invenciones

Los galardonados fueron: Victor Manuel Cazares Medina y Luis Javier López Martínez, ambos alumnos de la carrera de Electrónica de la Universidad Politécnica de Altamira

Estudiantes del municipio de Altamira, lograron el primer lugar en el Mundial de Invenciones que se llevó a cabo en Malasia.

Los galardonados fueron: Victor Manuel Cazares Medina y Luis Javier López Martínez, ambos alumnos de la carrera de Electrónica de la Universidad Politécnica de Altamira (UPALT), mientras que el asesor fue el maestro Óscar Castillo Martínez.

Ellos presentaron el proyecto “Somos”, sonda de monitoreo del suelo, el cual determina el tipo y la cantidad de agua que puede llegar a emplear el suelo.

“Ganamos el oro en Malasia, muchas felicidades, Victor, Luis y Maestro Oscar, en la Universidad Politécnica de Altamira estamos orgullosos de ellos. México, Tamaulipas y Altamira fueron dignamente representados. El proyecto “Somos” es ganador como ustedes”, indicó el rector de la Upalt, Ricardo Ramos.

Los ganadores de la politécnica, se suman a otros estudiantes de Altamira que recientemente también han obtenido los primeros lugares en competencias a nivel internacional en diferentes áreas.

Óscar Figueroa

La Razón