Hombre es agredido en estacionamiento de tienda

El incidente se registró la tarde del martes en el estacionamiento de Walmart Alijadores, ubicada en la avenida Hidalgo.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un hombre fue agredido en el estacionamiento de una tienda de autoservicio, resultando con una lesión en la cabeza.

Elementos de la Guardia Estatal solicitaron el apoyo al personal de los Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas para que atendieran al lesionado.

Momentos antes, efectivos de la Guardia Estatal acudieron al sitio tras recibir el llamado correspondiente.

Al llegar, encontraron a un masculino en el suelo, el cual había sido golpeado minutos antes en el estacionamiento del establecimiento.

Un voluntario atendió al afectado, quien presentaba una herida contusa en la región occipital.

Tras curarle la herida, le colocó un vendaje, apoyando a los familiares para que lo trasladen a un hospital.

Por. Benigno Solís/La Razón