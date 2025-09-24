Identifican a tirador que hirió a mexicano tras ataque a centro del ICE

El vil ataque contra las instalaciones de la agencia federal dejaron, hasta ahora, un saldo de un detenido muerto y dos gravemente heridos, incluyendo a uno de nacionalidad mexicana

Autoridades confirmaron la identidad del tirador que abrió fuego contra un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ubicado en Dallas, Texas, y que dejó como saldo un detenido muerto y dos gravemente heridos, entre ellos un mexicano que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, según confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Joshua Jahn, un hombre de 29 años que fue encontrado muerto con una herida de bala autoinfligida, fue el responsable del ataque de esta mañana, según reveló un funcionario policial en condición de anonimato a la agencia de noticias The Associated Press (AP). Aunque el motivo del tiroteo aún es desconocido, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, compartió una fotografía en redes sociales que muestra una de las balas encontrada en la escena del crimen con la frase «ANTI-ICE» escrita con marcador negro.

Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró en un comunicado de prensa que este «vil ataque» fue motivado por el odio hacia ICE, afirmando que el tiroteo debe servir como «una llamada de atención a la extrema izquierda de que su retórica contra la agencia federal tiene consecuencias».

Donald Trump se pronunció tras el ataque

«Comparar a ICE día tras día con la Gestapo nazi, la Policía Secreta y las patrullas de esclavos tiene consecuencias. Los hombres y mujeres de ICE son padres y madres, hijos e hijas. Se levantan cada mañana para intentar hacer que nuestras comunidades sean más seguras. Como todos los demás, solo queremos volver a casa con nuestras familias por la noche. La violencia y la deshumanización de estos hombres y mujeres que simplemente están haciendo cumplir la ley deben cesar», subrayó la titular del DHS.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, publicó en su perfil oficial de Truth Social que la violencia mostrada durante el ataque es resultado de la «constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas radicales de izquierda», quienes, según sus palabras, exigen «la demolición del ICE» y, presuntamente, comparan a los oficiales de esta agencia federal con «nazis».

«Hago un llamado a todos los demócratas a detener esta retórica contra las fuerzas del orden estadounidenses ya. La administración Trump está totalmente comprometida con el apoyo a las fuerzas del orden, la seguridad fronteriza, la protección de nuestra patria, la deportación de delincuentes ilegales violentos y la erradicación total del terrorismo doméstico de izquierda que aterroriza a nuestro país», redactó el mandatario estadounidense en redes sociales.

Inicialmente, el DHS había reportado la muerte de un detenido, dos heridos de gravedad y uno más en condición grave, sin embargo, la información fue corregida más tarde.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO