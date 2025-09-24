Implementan en Tampico filtros aleatorios de revisión a motociclistas como parte del programa “Moto Segura”

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de disminuir accidentes y muertes de operadores de motocicletas, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico puso en marcha el programa “Moto Segura”, que incluye la instalación de filtros de revisión en distintos puntos de la ciudad.

El director de la corporación, Héctor Manuel Rodríguez Silva, informó que en los operativos se verifican la documentación y las medidas de seguridad, como el uso obligatorio de casco, lentes, mica frontal, tarjeta de circulación y placas.

El mando de la dirección de Tránsito y Vialidad explicó que se revisa que los motociclistas no excedan el número de ocupantes permitido en la licencia de circulación, práctica que representa un riesgo cuando las unidades son modificadas con parrillas traseras para transportar personas.

Rodríguez Silva expresó que los filtros se instalan de manera aleatoria, sin horario ni lugar fijo, para garantizar su efectividad y prevenir accidentes viales.

“No dejarlos fijos es una medida necesaria, porque los motociclistas se comunican entre sí y evaden los puntos de revisión”

Rodríguez Silva advirtió que las motocicletas podrán ser retenidas en caso de que los conductores incumplan con el reglamento o carezcan de documentación en regla. “Si no trae su licencia, tarjeta de circulación o placas, con pena y todo se retira el vehículo”

Indicó que el operativo «Moto Segura» se realiza en coordinación con la mesa de seguridad del Gobierno de Tamaulipas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón