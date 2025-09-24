Marranadas en el PAN

EL RESBALÓN/ MARIO ALBERTO PRIETO

Se ve raro que los panistas denuncien ¨irregularidades¨ en una elección donde jugaron contra sus propios compañeros panistas y esto presuntamente sucedió desde el registro de planillas para la dirigencia del Comité Municipal local del

PAN en Tampico.

Ahora queda claro, porque el pasado domingo 14 de septiembre que se realizaron estas elecciones, de entrada fueron a puerta cerrada, eso era claro que podría generar falta de legalidad y de transparencia.

El duelo fue Barbie vs Barbie, Liz García Aldape que representaba al grupo de los González de la Maza contra Betty Rodríguez, quién es muy cuatacha de la Diputada local, Charo González, las cosas, desde el principio, no les salieron bien y pintan para estar peor.

La ex regidora, quien es esposa del también ex regidor, Lamberto de la Maza, impugnó el proceso desde su registro el 4 de septiembre y denunció, tanto al comité estatal como nacional, cada una de sus quejas.

De entrada, señala que Beatriz Rodríguez no puede ni ser la abanderada a la dirigencia, ni siquiera ser integrante de la planilla, pues por que uno de los candados de la convocatoria establece que no pueden participar los militantes morosos.

Y resulta, que Betty durante el tiempo que estuvo como coordinadora de Comunicación Social de la Comapa, donde ganaba 40 mil pesos, ni cuando estuvo en el cabildo donde recibía un pago como 70 mil pesos mensuales, pagó sus cuotas correspondientes al partido, ambas chambas se las ganó por ser una militante panista de trayectoria, pero donde también se dio la mano y el puche de su amiga Charo González.

Por lo que según cuenta el radio pasillo, eso no nos consta, hay que preguntárselo a ella, pero los grillos dicen que adeuda cerca de 300 mil pesos, lo que de comprobarse, la estaría dejando fuera, pero eso se debe de mostrar con papelito en la mano.

Y en la impugnación sustenta que hay más militantes morosos que se colaron en la planilla de Betty, también mencionan que Juan Alfaro no renunció en tiempo y forma, quien por cierto apareció con un documento firmado por Nora Gómez, quien tiene más de dos años que abandonó al partido.

Además hay algo que puede parecer que los panistas cayeron en «embarazar las urnas» pues al parecer resultaron más del número de personas que acudieron a sufragar, lo que fue la diferencia entre la ganadora y la perdedora.

También Francisco Garza de Coss, quien se suponía venía a mantener el orden por parte de la dirigencia estatal, hizo todo lo contrario, se puso a repartir boletas como si fueran barajitas, sin cotejar si la persona estaba en el padrón o no.

Por eso contaron tres veces a las personas que acudieron, y contaron como tres veces los votos, y tardaron horas y más horas en este proceso, el cual terminó a las 6 de la tarde.

Pero, como el estatal anda de «ciego, sordo y mudo» con las planillas afines a ellos, pues no les hicieron caso.

El grupo de Liz busca con esto, no sólo que se convoque nuevamente a elecciones, sino que se cancele el registro de la planilla de Betty, a quien acusan de que no puede participar.

Ahora queda claro que por que Liz ese día abandonó el recinto y no le quiso levantar la mano a Betty, pues por que van a esperar los resultados de las impugnaciones.

Y, tal como lo dije : «Esto divide más a PAN», aunque les duela, esa es la neta del planeta, pues vamos a ver que resulta.

Los triunfos son limpios y sino, no son triunfos, así es que vamos a esperar para ver qué sucede con las impugnaciones.

Las traiciones están a la orden del día en este partido donde había personajes haciendo llamadas a la mera hora para pedir el apoyo para Betty.

REGIDORA «REGALA» MEDICAMENTOS USADOS Y CADUCADOS

Llovieron críticas a la regidora del PAN de Tampico, Carmen Díaz, por andar regalando medicamentos viejos y rancios a la raza que acude, y eso está muy mal.

Mire un medicamento que ya no sirve puede estar generando una intoxicación en las personas que lo consuman, y en algunos casos, pueden llegar a poner en riesgo sus vidas.

Osea raza, tengan cuidado, mejor compren el medicamento aunque sea patito, Simi, por que eso de ir con la regidora Carmen Díaz, por medicamento, le puede salir más caro.

La denuncia la hicieron pública la líder de la zona norte, Xóchitl Reséndiz y un señor de nombre Andrés Almazán.

Por. Mario Alberto Prieto