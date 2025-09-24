Más de 2 mil 300 despicadoras integradas a censo municipal en Tampico

La entrega de despensas a despicadoras se llevará a cabo el jueves por la tarde en la colonia Morelos

TAMPICO, TAM.- Más de 2 mil 300 personas dedicadas a la limpieza de camarón y corte de filetes, en su mayoría mujeres jefas de familia y madres solteras, se han registrado en el censo de despicadoras que elabora la Secretaría de Bienestar Social del gobierno municipal de Tampico, informó el titular de la dependencia, Omar Fabbri Flores.

El funcionario detalló que más del 95 por ciento de quienes realizan esta labor son mujeres jóvenes y aproximadamente un centenar de hombres participan en el fileteo.

“Cada vez se acrecenta más el fenómeno; hay hombres haciendo esta actividad, aunque representan un porcentaje menor al 5 por ciento”

Recordó que recientemente la secretaria federal de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo diálogo directo con este sector laboral durante su visita a Tampico, donde recogió las inquietudes de las trabajadoras. Además, anunció que la entrega de despensas a despicadoras se llevará a cabo el jueves por la tarde en la colonia Morelos y el viernes por la mañana en la colonia Vicente Guerrero, sector Moscú.

Fabbri Flores expresó que la Secretaría de Bienestar Social municipal impulsa actividades en el Centro de Bienestar del sector Moscú y analiza estrategias para evitar la deserción escolar entre hijas e hijos de familias que dependen de la actividad de limpieza de camarón.

Por Cynthia Gallardo

La Razón