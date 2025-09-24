“Mete SS en cintura” brote de sarampión

Luego que se registraran 12 casos en campos menonitas actualmente ya no se han registrado más casos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El sarampión encendió las alarmas en Tamaulipas al registrar 12 casos confirmados en comunidades menonitas, pero hoy el brote quedó atrás.

Así lo afirmó Rembrandt Reyes Nájera, titular de la Dirección General y Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, quien aseguró que gracias a la vacunación intensiva y a los cercos epidemiológicos se logró frenar la transmisión, aunque advirtió que la inmunización debe continuar hasta alcanzar el 95% de cobertura en todo el estado.

Durante la última Semana Nacional de Salud Pública se aplicaron 24,604 dosis de vacunas, de las cuales 8,652 fueron contra sarampión.

Cobertura actual:

Primera dosis (12 meses): 88 % Refuerzo (18 meses): 89 % Esquema a los 6 años: 96 %

El objetivo es alcanzar y mantener el 95 % de cobertura para garantizar inmunidad colectiva.

Entre las medidas aplicadas destacaron los cercos epidemiológicos y los bloqueos vacunales casa por casa, con revisiones en un radio de hasta 49 cuadras.

“Mientras no alcancemos el 95 % en todo el estado, siempre existirá el riesgo de que el virus regrese. La vacunación es la mejor herramienta para protegernos”, advirtió Reyes Nájera.

La Secretaría de Salud mantiene vigilancia epidemiológica activa para evitar que el sarampión vuelva a ser una amenaza para las familias tamaulipecas.

Por. Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN