«Mi reputación se ha construido con años de trabajo»: José Ramón López Beltrán se defiende de acusaciones

El hijo mayor del expresidente de México dijo que actualmente enfrenta a acusaciones falsas para ensuciar su nombre

José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador expuso que es víctima de acusaciones falsas que pretenden ensuciar su nombre y el de su familia cuya reputación ha sido construida con años de trabajo, luego de que el Partido de Acción Nacional realizara una denuncia en su contra y su familia.

A través de un mensaje que publicó en su cuenta oficial de X, el hijo mayor del exmandatario acusó que esto es una campaña de intereses ajeno por el señalamiento de tener presuntos vínculos con una red de huachicol y narcotráfico donde se incluye a Gonzalo Alfonso López Beltrán y Salvador Camargo Viveros.

«Ante la infamia, la verdad siempre prevalecerá. Mi reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y no permitiré que sea utilizada como moneda de juego por intereses ajenos» se lee en respuesta a la denuncia del partido opositor.

Enfrento acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que intentar ensuciar mi nombre. Ante la infamia, la verdad siempre prevalecerá. Mi reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y no permitiré que sea utilizada como moneda de juego por… https://t.co/PO45tCsgVY — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) September 24, 2025

Fueron los legisladores, Federico Doring y Marcelo de Jesús Torres quienes interpusieron la denuncia por conspiración de delincuencia organizada el pasado 27 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR). Esta denuncia forma parte de una ampliación del caso ya que en la primera incluía a miembros de Morena sin mencionar a los familiares del expresidente.

«Pueden intentar mancharme, pero no podrán borrar lo que soy ni lo que represento. Sus acusaciones falsas no me definen. La verdad siempre sale a la luz y quienes difaman y calumnian tendrán que responder», sentenció López Beltrán en su mensaje.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO