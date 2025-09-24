Motociclista arrolla a mujer

Al rebasar imprudentemente un auto el conductor de una cross embiste a la señora, a quien le habían cedido el paso previamente

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a una ama de casa que resultó lesionada tras ser atropellada por un motociclista que, presuntamente, realizó una maniobra imprudente.

El incidente ocurrió a las 14:20 horas en la intersección de la calle Ignacio Mejía y la avenida 16 de Septiembre, en la colonia Benito Juárez, donde los cuerpos de emergencia fueron alertados.

Los paramédicos atendieron a una mujer de aproximadamente 40 años. Cabe destacar que no fue necesario trasladarla a un hospital, ya que no presentaba lesiones graves.

Testigos señalaron al conductor de una motocicleta tipo cross como el responsable de embestir a la mujer y provocar su caída. Al parecer, la víctima cruzaba la calle luego de que un automovilista se detuviera para cederle el paso.

Desafortunadamente, el motociclista, que venía metros atrás, decidió rebasar al vehículo detenido por un lado y terminó impactando a la peatón.

Los presentes, al presenciar el accidente, llamaron al 911 para solicitar la intervención de las autoridades y los servicios de emergencia.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón