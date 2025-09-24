Ninel Conde planea su propio reality show con «las inventadas»

El “Bombón asesino” se convirtió en la a tercera expulsada de “La Casa de los Famosos México” en medio de una ola de críticas por su polémica participación

A través de un en vivo, la actriz y cantante Ninel Conde dio a conocer cuál sería su próximo proyecto: su propio reality show. El “Bombón asesino” dio algunos detalles de su propuesta que pretende presentarle al equipo de trabajo de ViX, plataforma mediante la que se transmite “La Casa de los Famosos México” (LCDLF México).

De acuerdo con la exparticipante de LCDLF México, su propuesta consiste en viajar por el mundo con las inventadas, es decir, sus excompañeras del programa de Televisa: las actrices Elaine Haro y Mariana Botas y la exreina de belleza Priscila Valverde.

“Quiero que hagamos un reality de las inventadas. Ya lo estoy platicando para producir y se lo vamos a proponer a quién creen: ¡a ViX, obvio! Es algo que creo que funcionaría muchísimo. Imagínense, nosotras viajando por el mundo con barra libre, no que nos den así poquito (de alcohol) y a las 2 (de la madrugada) te apaguen la música”, dijo Ninel Conde.

Ninel Conde pide apoyo para que su reality show sea producido por ViX

Ninel Conde hizo una llamado para que sus fans apoyen el reality show y también les pidió que les escriban a ViX para materializar el proyecto que podría llamarse “Las inventadas por el mundo”. Además, la cantante destacó que se trataría de contenido exclusivo porque “obviamente no vamos a ir a cualquier lugar, vamos a ir a los lugares más top”.

“Ahí lo van a estar viendo, para criticar, pero ahí van a estar. Van a pagar la gran suscripción”, aseguró.

En redes descartan el reality show de Ninel Conde: “Traen la realidad alterada”

Usuarios de redes sociales grabaron el en vivo de Ninel Conde y lo difunden. La cuenta de Facebook Chulada MX es muestra de esto, ya que publicó el clip con la leyenda: “¿Listos para ver a Ninel Conde en su nuevo reality show?”. En respuesta, cibernautas lanzan críticas contra el “Bombón asesino”.

“Por eso las sacamos: para ya no verlas. Más ridículas, insoportables y nefastas. Hasta el cerebro lo tienes de plástico”m “si no queríamos verlas dentro de la casa menos en otro reality”, “pobrecita, sí la dejaron dañada de tanto bótox”, “ay, no, mejor nadota” y “traen la realidad alterada”, se lee en Facebook.

Otras personas comentaron que la propuesta de Ninel Conde debe de ser “falsa”, como pasó con la supuesta gira que haría por Colombia tras ser expulsada de “La Casa de los Famosos México”, razón por la que supuestamente no asistiría a las galas del programa.

Como informamos, el pasado 17 de agosto el “Bombón asesino” se convirtió en la tercera expulsada del reality show que es grabado 24/7. Su salida se dio en medio de polémicas a causa de su participación que desató el enojo de numerosas personas que esperaban su salida.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO