Reportan 77 muertes y más de mil 600 casos por golpe de calor en México

Las muertes por calor extremo aumentan a 77 en México; Sonora lidera con 27 decesos. Más de mil 600 personas han requerido atención médica por golpe de calor.

La cifra de muertes a consecuencia de las altas temperaturas que afectan a diversos estados del país, se incrementó a 77 debido a que durante la última semana fallecieron 4 personas por golpe de calor, informó la Secretaría de Salud.

En su reporte de la semana epidemiológica 37 con corte al 18 de septiembre, la dependencia federal indicó que el total de las defunciones ocurrieron en 17 estados, lo cual, implicó una letalidad de 4.69 %.

Sonora tuvo el mayor número con 27, donde una persona perdió la vida por deshidratación y 26 por golpe de calor.

Otras entidades afectadas fueron: Veracruz, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Hidalgo, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Puebla.

Se reportan más de mil 600 casos por golpe de calor

En esta temporada de calor-que inició el pasado mes de marzo y que concluye a principios de octubre- la Ciudad de México, Durango, Estado de México y Zacatecas, no han presentado, ni casos, ni decesos.

No obstante, en 28 entidades del país, un total de mil 639 personas tuvieron que recibir atención médica debido al impacto de las altas temperaturas.

La cifra se incrementó porque durante la última semana, se sumaron 52 nuevos reportes.

De los 28 estados del país que han notificado casos, Sonora y Tabasco representaron el 28.6 % del total.

El golpe de calor fue la afección más frecuente con el 52.5 %, es decir con 861 reportes.

Con 735 casos, le siguieron las atenciones por deshidratación. Y en tercer lugar se ubicaron las quemaduras con 43 pacientes.

