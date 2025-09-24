Residente de la Tampico-Altamira fue ultimado de una puñalada en el cuello

TAMPICO, TAMAULIPAS.- De certera puñalada en el cuello fue victimado la noche de este martes un residente de la colonia Tampico-Altamira, a manos de un vecino con el que aparentemente mantenía viejas rencillas. Elementos de la Fiscalía General de Justicia, Guardia estatal y soldados del Ejército Mexicano se movilizaron al tener conocimiento del crimen ocurrido en plena calle Francisco Zarco, entre Niños Héroes y Avenida Divisoria del citado sector. La víctima fue identificada como Hermilo N de 43 años de edad, conocido como «El Milo», quien según algunos residentes constantemente sostenía peleas y ya se había visto envuelto en diversos problemas. Se informó de manera extraoficial que al momento del ataque el agresor iba con otra persona y se fue directo sobre «El Milo», quien cayó tendido en el suelo dónde quedó sin vida, quedando la zona acordonada por parte de las autoridades que llevan a cabo la investigación y se encuentran tras la pista del homicida. Por. Mario Prieto.