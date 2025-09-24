Rihanna publica las primeras fotos de su tercer bebé

La cantante anunció en redes sociales el nacimiento de su hija y el nombre que llevará a través de una tierna sesión de fotos

Rihanna no deja de sorprender a sus fanáticos y este miércoles compartió a través de redes sociales una serie de tiernas fotografías con las que anunció el nacimiento de su tercer bebé. La cantante no dudó en mostrarse ante los reflectores durante su embarazo presumiendo su ‘baby bump’ y ahora hace parte a sus fans de este importante momento con postales junto a las que reveló el nombre que llevará la pequeña.

La intérprete de “Diamonds” anunció su tercer embarazo durante la Met Gala de este año al desfilar por la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con un atuendo de Marc Jacobs con un diseño estilo esmoquin que constó de un corsé en color gris, corbata de lunares y blazer corto a juego con una falda estilo sirena con abertura al centro, todo complementado con un sombrero.

¿Cómo se llamará el tercer bebé de Rihanna?

La cantante tiene dos hijos junto al rapero A$AP Rocky: RZA y Riot, de dos y un año respectivamente. Ambos han realizado algunas apariciones con sus famosos padres ante los reflectores, aunque Rihanna también ha compartido fotografías de los pequeños a través de redes sociales mostrándose en su nueva faceta como mamá.

La tercer hija de la también empresaria lleva por nombre Rocki Irish Mayers y, de acuerdo con lo señalado por la cantante, nació el 13 de septiembre pasado. En las postales se puede ver a la cantante en un tierno momento junto a la pequeña, ambas con un atuendo en color rosa diseñado con moños gigantes en los brazos que añadieron un toque girly; además, una segunda imagen muestra unos pequeños guantes de boxeo estilo bailarina de ballet.

¿Rihanna se casará con A$AP Rocky?

En una reciente entrevista para Elle el rapero habló de su vida junto a Rihanna tras convertirse en padres y cómo se apoyan de manera mutua para continuar con los éxitos en su carrera. Además, fue cuestionado sobre los rumores que apuntan a una boda o que habrían llegado al altar en secreto.

“¿Cómo sabes que no lo soy ya? Aún no voy a confirmarlo”, puntualizó el rapero sin descartar la posibilidad de llegar al altar junto a la cantante.

