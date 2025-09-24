Rinden homenaje a alcaldes fallecidos

El Congreso de Tamaulipas guardó un minuto de silencio por la muerte de los exalcaldes Óscar Almaraz y Jorge Eleazar Galván

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La diputación permanente del Congreso del Estado guardó un minuto de silencio en memoria de los ex alcaldes de Victoria, Burgos, Tamaulipas, y San Pedro Garza García en Nuevo León.

La legisladora de Morena Blanca Aurelia Anzaldua Nájera, solicitó el homenaje a los políticos que en días recientes han perdido la vida, uno de ellos a causa de un hecho violento.

De Óscar Almaraz Smer, ex alcalde de Victoria y quien falleció de un infarto el pasado 18 de septiembre, señaló que se trató de un destacado servidor público, “cuya trayectoria y entregan dejan una huella imborrable en la vida política y social de nuestro estado”.

Del alcalde con licencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza y quien falleció el 22 de septiembre a causa de un cáncer en los pulmones que lo aquejaba desde el 2021, también destacó su trayectoria.

“Empresario socio fundador del grupo Monterrey, promotor de la cultura y el arte Senador de la República y tres veces alcalde de ese municipio”.

El minuto de silencio también fue para el ex alcalde de Burgos, el panista Jorge Eleazar Galván García, conocido como “El Potrillo” y quien fue asesinado en un ataque armado el pasado 20 de septiembre.

“El desempeño de nuestros amigos, siempre fue realizado con compromiso y pasión en cada cargo, mostraron una cercanía genuina y una profunda empatía con el pueblo trabajando siempre por el bienestar de las familias y el desarrollo de nuestra tierra”

“Su ejemplo de servicio, su calidad humana y su amor por Tamaulipas y por Nuevo León, respectivamente, quedarán siempre en nuestra memoria que su legado nos siga inspirando el trabajo en favor de nuestra gente”, dijo la congresista.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón